Shweta Tiwari BRISE LE SILENCE sur son fiasco de commentaires sur la «taille du soutien-gorge» et publie une déclaration

L’actrice Shweta Tiwari contre qui un FIR a été déposé par la police de Bhopal pour avoir prétendument blessé les sentiments religieux par sa remarque sur Dieu, a rompu son silence sur la question.

Shweta Tiwari a publié une déclaration qui a été partagée par la célébrité pap Viral Bhayani sur son compte Instagram. Sa légende disait : « Déclaration officielle de Shweta Tiwari sur le récent fiasco dû à sa déclaration lors d’une conférence de presse ».

La déclaration se lit comme suit : « J’ai appris qu’une de mes déclarations faisant référence au rôle précédent d’un collègue a été sortie de son contexte et a été mal interprétée. Une fois mise en contexte, on comprendra que la déclaration faisant référence à ‘Bhagwan’ était dans son contexte. avec le rôle populaire de divinité de Sourabh Raj Jain. Les gens associent les noms des personnages aux acteurs et, par conséquent, je l’ai utilisé comme exemple lors de ma conversation avec les médias. Cependant, cela a été complètement mal interprété, ce qui est triste à voir. En tant que personne qui a été un fervent partisan de « Bhagwan » moi-même, il n’y a aucun moyen que je dise ou fasse intentionnellement ou involontairement une telle chose qui blesserait les sentiments dans l’ensemble. blesser les sentiments des gens. Soyez assuré que je n’ai jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit, par mes paroles ou mes actions. Par conséquent, je voudrais humblement m’excuser pour le mal que ma déclaration a involontairement causé d à beaucoup de gens. #shwetatiwari. »

Pour les non-initiés, l’affaire a été enregistrée contre Tiwari à la suite des instructions du ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, à la police municipale d’enquêter sur sa remarque et de soumettre un rapport.

Tiwari avait fait la déclaration controversée à Bhopal mercredi lors de la promotion de sa série Web « Show Stopper ».

Une vidéo de la déclaration de Tiwari est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle aurait fait référence à Dieu tout en parlant de ses vêtements d’intérieur. Ses co-acteurs étaient également présents lorsqu’elle a fait cette remarque lors d’une interaction avec des personnalités des médias.

« Une affaire a été enregistrée contre Shweta Tiwari tôt vendredi en vertu de l’article 295 (A) du CPI (actes délibérés et malveillants, destinés à outrager les sentiments religieux ou toute classe en insultant sa religion ou ses croyances religieuses) », a déclaré le responsable du poste de police de Shyamla Hills. .

L’affaire a été déposée sur la base de la plainte déposée par Sonu Prajapati, une citoyenne locale, qui a allégué que l’acteur avait blessé ses sentiments religieux par son commentaire.

« Nous allons convoquer Tiwari au poste de police soit en lui envoyant une convocation par la poste, soit en envoyant une équipe de police chez elle pour lui signifier une convocation », a-t-il déclaré.

L’infraction n’est pas passible de caution, mais comme elle entraîne une peine d’emprisonnement de moins de sept ans, aucune arrestation ne peut être effectuée conformément à la directive de la Cour suprême publiée précédemment, a-t-il ajouté.

Lorsqu’elle a été contactée, la commissaire adjointe de la police (Kotwali) Bittu Sharma a déclaré à PTI que l’acteur serait officiellement arrêté, mais qu’elle peut obtenir une caution du poste de police lui-même, après quoi elle doit la faire rectifier par un tribunal compétent.