Shweta Tiwari atterrit dans la rangée pour une remarque sur Dieu; Un ministre député ordonne une enquête sur l’actrice

La vidéo de l’événement devient virale et nous pouvons entendre Tiwari faire une déclaration controversée.

Interrogé sur la déclaration de l’acteur, le ministre Mishra a déclaré aux journalistes jeudi : « Je l’ai entendu et je le condamne fermement. J’ai ordonné au commissaire de police de Bhopal d’enquêter et de faire un rapport dans les 24 heures. Après cela, nous verrons quelles mesures peuvent être prises en la matière. »

L’acteur de télévision Shweta Tiwari a atterri dans une controverse pour avoir prétendument fait référence à Dieu tout en faisant une déclaration sur ses vêtements d’intérieur, le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh Narottam Mishra ordonnant à la police d’enquêter sur sa remarque et de soumettre un rapport dans les 24 heures.

