Shweta Tiwari appelle en vidéo sa fille Palak Tiwari, son fils Reyansh de Cape Town, « les enfants manquent terriblement » – Preuve de photo | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice Shweta Tiwari est peut-être au Cap, en Afrique du Sud, en train de tourner pour l’émission de télé-réalité d’aventure ‘Khatron Ke Khiladi 11’, mais l’actrice est toujours en devoir de maman et reste toujours disponible pour ses deux enfants – Palak et Reyansh.

Récemment, l’actrice a partagé une adorable capture d’écran de son appel vidéo avec sa fille Palak Tiwari et son fils Reyansh et l’a sous-titrée en disant : « Des histoires sans fin ». Il semble que Shweta valorise sa famille par-dessus tout et leur consacre toujours du temps, même après une journée de dur labeur.

Découvrez leur interaction mignonne:

Pour les non avertis, Shweta Tiwari est actuellement au Cap pour l’émission de téléréalité d’aventure Khatron Ke Khiladi et a déjà été accusée par son ex-mari Abhinav Kohli d’avoir abandonné ses enfants pendant une pandémie. L’actrice n’a pas immédiatement répondu aux commentaires blessants, mais a publié une vidéo inquiétante sur Instagram, alléguant que son mari était violent et effrayait leur fils.

Shweta et Abhinav se sont mariés en 2013. Le couple a un fils nommé Reyansh Kohli.

Avant Abhinav, Shweta était mariée à l’acteur Raja Chaudhary. Ils ont divorcé en 2007 après neuf ans de mariage. Shweta a une fille Palak Tiwari avec lui.