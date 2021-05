Shweta Tewari réfute les affirmations d’Abhinav Kohli selon lesquelles «l’abandon» de leur fils pour participer à «Khatron Ke Khiladi 11» | Nouvelles des gens

New Delhi: Un jour après le départ de la populaire star de la télévision Shweta Tewari pour Le Cap pour participer à « Khatron Ke Khiladi 11 », son ex-mari Abhinav Kohli l’a accusée sur Instagram d’avoir « abandonné » leur fils, Reyansh. L’acteur a également affirmé qu’elle ne l’avait pas informé de l’endroit où se trouvait leur fils. Kohli avait posté deux vidéos partageant qu’il n’avait pas donné son consentement à Shweta pour voyager à l’étranger dans la deuxième vague de COVID-19.

Maintenant, Shweta a annulé toutes les affirmations de son mari et a partagé sur un portail en ligne qu’elle avait informé Kohli avant de partir pour « Khatron Ke Khiladi 11 » que Reyansh était en sécurité avec sa famille.

Dans une interview exclusive avec Bollywood Bubble, Shweta a fustigé Abhinav Kohli et a partagé, «J’avais informé Abhinav Kohli par téléphone que je vais au Cap et que Reyansh est en sécurité avec ma famille. Ma mère, mes proches et Palak sont là pour s’occuper de lui. De plus, je serai toujours en appel vidéo avec Reyansh entre mes tournages. J’avais informé Abhinav Kohli de tout et j’étais encore une fois surpris de voir la vidéo qu’il a postée. Je ne comprends vraiment pas l’ordre du jour derrière cela, étant donné qu’il parle à Reyansh le soir sur appel pendant environ une heure, tous les jours, sans faute, conformément à l’ordonnance de la Haute Cour. »

Elle a également clarifié les choses pour ne pas avoir partagé l’adresse avec lui car elle pensait que Kohli pourrait créer des problèmes pour sa famille en l’absence de Shweta.

Shweta a également partagé qu’elle voulait emmener leur fils avec elle au Cap afin qu’elle puisse assurer sa sécurité maximale et la chaîne a également accepté de prendre en charge toutes les dépenses de son fils et de sa nounou et elle n’a dû payer que pour sa mère, mais Abhinav n’y a pas donné son consentement.

«J’étais prêt à les faire tous voyager avec moi pour assurer une sécurité maximale. Cependant, Abhinav Kohli ne m’a pas donné le consentement nécessaire. Il ne voulait pas que Reyansh soit avec moi, alors que tout ce que je voulais, c’était garder mon fils près de moi pour qu’il puisse être plus en sécurité à proximité, « dit-elle.

Shweta a également accusé Abhinav de ne pas contribuer un seul centime à la croissance des enfants. Elle a ajouté, «Je ne comprends pas ses affirmations selon lesquelles j’ai abandonné mon enfant alors qu’il est très conscient des mesures de sécurité prises. Je suis monoparentale, je dois faire le travail pour diriger ma famille. Le bien-être de mes enfants est ma priorité , et je dois me débrouiller pour eux et ma famille. Pour quelqu’un qui ne contribue pas un seul centime à la croissance des enfants, comme il est facile de démanteler quelqu’un qui essaie d’équilibrer toutes ses tâches. «

Shweta et Abhinav se sont mariés en 2013 mais sont séparés.