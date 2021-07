Shweta Singh Kirti, la sœur de Sushant Singh Rajput, souhaite bonne chance à l’équipe ‘Pavitra Rishta 2’ ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : Dès que la nouvelle de l’émission télévisée populaire » Pavitra Rishta » fera son retour avec une partie 2 sur la plate-forme numérique ALTBalaji d’Ekta Kapoor, les fans étaient ravis.

Shaheer Sheikh jouera le rôle de Manav, remplaçant l’acteur décédé Sushant Singh Rajput, avec Ankita Lokhande, qui reprendra son rôle d’Archana.

Parmi tous les vœux, l’équipe a reçu un message spécial de félicitations de la sœur de Sushant, Shweta Singh Kirti.

Elle a pris son compte Instagram et a partagé deux photos et a écrit: « Je suis tellement heureuse à ce sujet. Je souhaite bonne chance à l’équipe de Pavitra Rishta.

Sur une autre photo, elle a partagé la photo d’Ankita du tournage et a écrit : « Prière pour le succès de Pavitra Rishta. »

Le tournage de Pavitra Rishta 2 a commencé et les fans sont super excités par ce que la série leur réserve.

Plus tôt cette année, le 1er juin, l’émission avait marqué 12 ans – une étape importante. Le spectacle, créé par Ekta Kapoor, tournait autour d’un couple marié, Manav et Archana. Les deux sont devenus les favoris des ménages car leur «jodi» a été un grand succès! Sushant Singh Rajput, qui avait joué Manav plus tôt, et Ankita Lokhande sont même sortis ensemble dans la vraie vie pendant le spectacle.

Cependant, leur relation a pris fin après quelques années de fréquentation.

Maintenant, Ankita Lokhande sort avec un homme d’affaires nommé Vicky Jain.