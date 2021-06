Shweta Rohira, la sœur rakhi de Salman Khan, subit une métamorphose extrême et lance une nouvelle couleur de cheveux inspirée de CET acteur

Shweta Rohira, connue sous le nom de sœur rakhi de Salman Khan, a subi une transformation physique majeure. Elle était connue pour peser environ 82 kg en 2016 et a maintenant perdu 40 kilos. Shweta est magnifique dans son corps plus mince et pas seulement cela, elle a même subi une transformation capillaire. Elle a coloré ses cheveux en blond platine, ce qui a été récemment fait par Arjun Rampal pour son prochain film ‘Dhaakad’.

Shweta a partagé une bobine Instagram et l’a légendé comme « Regardez mes cheveux. Allons platine pour une raison quelconque. Merci @amandacarvalhoofficial @amanda_carvalho_03 pour toujours me donner les nouveaux looks et coupes J’aime toujours jouer votre muse et merci à vous Je découvre toujours une partie de moi qui est nouvelle. #colourpop #platinum #playinumblondehair #platinumblonde #newlook #forareason #onedayatatime #colourhairstyle #shwetarohira #blogger #instablogger #amandacarvalhoofficial. »

Parlant de la même chose, Shweta a déclaré à ETimes : « Nous avons décidé que nous devrions expérimenter quelque chose. Aajkal waise bhi yeh look platine chala hai bahut. »

À propos du look d’Arjun, elle a poursuivi en disant: « Oui, ça ne me dérangerait pas de dire que j’ai été inspirée par le look d’Arjun et maintenant les gens peuvent nous rassembler. S’il peut l’emporter, moi aussi. »

Shweta a parlé de son parcours de perte de poids en déclarant: « J’étais sûre que je n’allais copier le régime alimentaire de personne. Nous avons une mentalité de troupeau ou alors nous commençons à chercher des solutions rapides sur Google. Kinita m’a mis sur un régime adapté à mon corps en soi, nous devons comprendre que ce qui fonctionne pour A ne fonctionnera pas pour B car tout le monde est différent. »

Elle a ajouté : « Pas vraiment. C’est idéal si l’on considère ma taille. Franchement, je n’y pense pas beaucoup. J’étais heureuse même quand j’avais 82 kg, je suis heureuse même maintenant. »

Shweta a été mariée à Pulkit Samrat pendant près de 18 mois avant de divorcer.