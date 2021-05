Shweta réfute les allégations d’abandon de Reyansh pour «  Khatron Ke Khiladi  »

Dans une série de vidéos Abhinav Kohli, l’ex-mari de Shweta Tiwari l’a accusée d’avoir abandonné leur fils Reyansh Kohli et de partir pour Cape Town pour Khatron Ke Khiladi 11. Maintenant le Simple papa Ki Dulhan L’acteur a rejeté toutes ses affirmations et a révélé que son bébé était en sécurité avec sa famille. Elle a même dit qu’elle prévoyait d’accompagner Reyansh avec elle mais Abhinav ne lui a pas donné son consentement.

Shweta a déclaré à Bollywood Bubble: « J’avais informé Abhinav par téléphone que j’allais au Cap et que Reyansh était en sécurité avec ma famille. Ma mère, mes proches et Palak (Tiwari) sont là pour s’occuper de lui. De plus , Je serai toujours en visioconférence avec Reyansh entre mon tournage. J’avais informé Abhinav Kohli de tout et j’étais encore une fois surpris de voir la vidéo qu’il a postée. «

L’acteur a ajouté: « Je ne comprends vraiment pas l’ordre du jour derrière tout cela, étant donné qu’il parle à Reyansh le soir sur appel pendant environ une heure, tous les jours, sans faute, conformément à l’ordonnance de la Haute Cour. Pour être honnête, selon le HC ordonne qu’il ne soit autorisé à parler que pendant une demi-heure, mais il parle pendant une période plus longue, mais nous ne l’arrêterons jamais. Pourtant, il prétend qu’il ne sait pas où est son enfant et comment il va. «

Shweta a ajouté: « Quand je l’ai informé, il a voulu connaître l’adresse pour qu’il puisse y aller et déranger ma famille en mon absence. Il fait tout cela uniquement pour cela. »

Elle a poursuivi en révélant: «La chaîne était, en fait, prête à payer les billets pour mon fils et ma nounou aussi pendant que je devais payer pour ma mère. J’étais prête à les faire voyager avec moi pour assurer une sécurité maximale. Cependant, Abhinav ne m’a pas donné le consentement requis. Il ne voulait pas que Reyansh soit avec moi, alors que tout ce que je voulais, c’était garder mon fils à proximité pour qu’il soit plus en sécurité à proximité. Néanmoins, j’ai pris toutes les dispositions nécessaires. pour m’assurer que mon bébé est en sécurité et qu’il est également en contact régulier avec son père. Je ne comprends pas ses affirmations selon lesquelles j’ai abandonné mon enfant alors qu’il est très conscient des mesures de sécurité prises. «