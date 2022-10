Shweta Nanda pose avec Abhishek Bachchan alors qu’ils célèbrent le 80e anniversaire du père Amitabh Bachchan

La mégastar de Bollywood, Amitabh Bachchan, a eu 80 ans le mardi 11 octobre, et la fille de la star vétéran, Shweta Nanda, a partagé un aperçu de la célébration intime de l’anniversaire.

Shweta a partagé une publication de carrousel sur son Instagram avec deux photos de la fête. Sur une photo, Shweta et Sr Bachchan ont été vus posant ensemble. Ils avaient l’air adorablement mignons dans leurs tenues jumelles. Sur la deuxième photo, Jr Bachchan a également rejoint le duo, et les enfants ont fièrement posé avec leur père. Shweta a partagé le message avec la légende “Twinning & Winning – fin parfaite d’une journée incroyable.”

Voici le poste







Dès que Shweta a partagé la photo, plusieurs internautes et admirateurs de la star ont partagé leurs souhaits. Zoya Akhtar, Chunky Panday, Neha Dhupia et Vikram Phadnis ont laissé tomber des emoji cœur. Un utilisateur a écrit : “Omg trop mignon ! Est-ce que vous et @bachchan avez échangé des kurtas ?……..je plaisante !!!!…..vous êtes parfait.” Un autre utilisateur a écrit : “Tellement de chance que tu aies toujours ton père avec toi. Aime-le et serre-le dans ses bras autant que tu peux. Il a l’air fantastique et tu es plus belle que jamais.” L’un des internautes a écrit : “Quelle magnifique photo”. Tillotma Shome a écrit : « Comme c’est précieux.

Le jour de son anniversaire, la superstar a partagé que 365 jours supplémentaires avaient commencé pour lui et a remercié tout le monde de l’avoir comblé d’amour et d’attention. L’icône du cinéma est allée sur son blog et a écrit: “Et un autre 365 .. et un autre commence .. comme beaucoup d’autres débuts .. des débuts sont nécessaires .. ils fournissent des fins .. et les fins ont besoin d’amour, de grâce et de soin pour être accomplies. .”

Il a ensuite remercié tous ses fans, qu’il appelle affectueusement sa famille élargie ou EF, pour l’avoir comblé de tout l’amour qu’il a reçu. “Il m’est impossible de tenter même ce que votre amour et votre affection signifient pour moi… alors je croise les mains et prie pour tous dans un esprit de généreuse gratitude.”

Connu sous le nom de Shehenshah de Bollywood, Amitabh est considéré comme l’un des acteurs les plus réussis et les plus influents de l’histoire du cinéma indien. Côté travail, il a été vu pour la dernière fois avec Rashmika Mandanna dans Goodbye.