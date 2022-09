Shweta Nanda, la fille d’Amitabh Bachchan, RÉVÈLE qu’elle n’est pas financièrement indépendante ; dit ‘je veux que Navya et Agastya se marient quand…’

La fille d’Amitabh Bachchan, Shweta Bachchan Nanda, a récemment admis qu’elle-même n’était pas financièrement indépendante. Shweta, mariée à l’homme d’affaires Nikhil Nanda, est mère de deux enfants, sa fille Navya Naveli Nanda et son fils Agastya Nanda.

Elle a même dit qu’elle espérait que ses enfants Navya Naveli Nanda et Agastya Nanda seraient capables de se tenir debout. Navya est un entrepreneur, tandis qu’Agastya est prêt pour ses débuts à Bollywood, The Archies, dirigé par Zoya Akhtar. Le film mettra également en vedette la fille de Shah Rukh Khan, Suhana, et la fille de feu Sridevi, Khushi Kapoor.

Dans une interview accordée au Times of India, Shweta a déclaré qu’elle n’était pas financièrement indépendante et qu’elle n’était pas une personne particulièrement ambitieuse. La fille d’Amitabh Bachchan, Shweta, a même révélé qu’elle ne voulait pas la même chose pour ses enfants, en particulier Navya. Elle a dit que sa seule exigence pour ses enfants est qu’elle veuille que ses enfants fondent une famille s’ils n’ont pas assez d’argent en banque pour le loyer. Shweta a même dit qu’elle voulait que Navya Naveli Nanda ait une sécurité financière plutôt que d’utiliser l’argent de son père.

Shweta est apparu dans le premier épisode du podcast de Navya, What the Hell Navya.