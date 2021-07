Shweta, la sœur de Sushant Singh Rajput, réagit à l’émission Pavitra Rishta 2.0 d’Ankita Lokhande-Shaheer Sheikh

Ekta Kapoor avait récemment confirmé que Pavitra Rishta 2.0 serait bientôt diffusé. Alors qu’Ankita Lokhande reprendra son rôle d’Archana, Shaheer Sheikh a été choisi pour le rôle de Manav, interprété par le défunt acteur Sushant Singh Rajput.

Alors que la nouvelle se répandait, la sœur de l’acteur décédé, Shweta Singh Kirti, a eu recours aux médias sociaux pour exprimer ses sentiments à propos de la série.

S’inspirant de ses histoires Instagram, Shweta a adressé ses meilleurs vœux à l’équipe de Pavitra Rishta 2.0. Elle a également partagé une vidéo boomerang d’Ankita et a envoyé des prières sincères pour le succès de l’émission.

Shweta a également posté une photo de Shaheer en Manav et Ankita en Archana et leur a souhaité tout l’amour pour la suite de la série.

Partageant l’histoire, Shweta a écrit: « Je suis si heureux à ce sujet. Je souhaite bonne chance à l’équipe Pavitra Rishta. » Dans un autre article, elle a écrit : « Prière pour le succès de Pavitra Rishta ».

Les créateurs de la série ont partagé le premier regard des acteurs et ont écrit : « Parfois dans la plupart des vies ordinaires, nous trouvons l’histoire d’amour la plus extraordinaire. Soyez témoin de l’histoire d’amour extraordinaire de Manav et Archana. #PavitraRishta Le tournage commence ; bientôt en streaming sur #ALTBalaji . »

Pavitra Rishta a débuté en 2009. Sushant Singh Rajput, le regretté acteur, a quitté la série pour chercher une carrière à Bollywood. SSR a fait ses débuts au cinéma en hindi avec Kai Po Che ! et a continué à jouer dans un certain nombre d’autres films. L’acteur a prouvé qu’il était l’un des meilleurs. Hiten Tejwani a suivi les traces de SSR après avoir quitté la série. Après la mort de SSR, Pavitra Rishta a de nouveau fait la une des journaux.