Shweta Bachchan partage qu’elle a gagné 3 000 roupies par mois en tant qu’enseignante

Shweta Bachchan, chroniqueuse, entrepreneure et fille d’Amitabh et Jaya Bachchan, s’est fait troller en ligne après sa récente apparition sur le podcast de Navya Naveli Nanda “What The Hell Navya”. Jaya Bachchan était également présente pour l’épisode consacré à l’indépendance financière. Parlant de ses débuts à Delhi après son mariage avec Nikhil Nanda, Shweta a expliqué à quel point il était difficile de gérer ses propres dépenses car elle était enseignante adjointe dans un jardin d’enfants, gagnant 3 000 roupies par mois, a rapporté NDTV.

Parlant de la façon dont sa relation avec les finances était “vraiment mauvaise”, elle a reproché à maman Jaya Bachchan de ne pas l’avoir éduquée sur la même chose quand elle était plus jeune. «Je n’ai jamais été éduqué sur tout cela (la gestion des finances). Puis, quand je me suis mariée et que j’étais à Delhi, j’ai occupé un poste d’assistante enseignante dans un jardin d’enfants, Learning Tree. Là, j’ai reçu un salaire, je pense que c’était ₹ 3000 par mois. Je l’ai mis dans une banque… », aurait déclaré Shweta. Elle a également expliqué comment elle avait dû emprunter de l’argent à Abhishek Bachchan pendant ses années d’école et d’université.

Les utilisateurs de Twitter, cependant, se sont opposés aux commentaires de Shweta et ont estimé qu’elle semblait avoir négligé de mentionner sa richesse générationnelle. “Cette obsession des UC riches et puissants de montrer leurs références de classe moyenne est stupide, ringarde et irrespectueuse envers quiconque souffre réellement”, a commenté un utilisateur de Twitter.

Gagner 3 000 ₹ par mois et subvenir à vos besoins avec 3 000 ₹ par mois sont deux choses très différentes, n’est-ce pas ? https://t.co/qsdKxJkDU9 — Noddy Skywalker le Champignon (@noddyatthedisco) 7 novembre 2022

Uffff la lutte ! https://t.co/z9yK8YXlY8 — Vipra Shrivastava☀️ (@Vipra_s) 6 novembre 2022

elle est tellement courageuse pour ça. Je n’aurais pas survécu avec 3000rs en vivant dans le bungalow 300cr de mes parents https://t.co/4h46ZoDO69 – jouisseur moyen de thumri (@clayyytonbigsby) 6 novembre 2022

Cette obsession des UC riches et puissants de montrer leurs références de classe moyenne est stupide, ringard et irrespectueux envers quiconque souffre réellement https://t.co/nDzmgXkyFK – Amit Kamble (@AMITMKAMBLE) 7 novembre 2022

A-t-elle payé un loyer avec cet argent ?

Aussi les factures d’épicerie, les factures d’électricité, les déplacements dans les transports en commun.

Son patron l’a-t-il exploitée parce qu’elle n’avait pas de nom de caste pour la protéger. Alors ok. Vous avez la réponse. https://t.co/AQS2CG2Iy2 – Tausif Jamal (@TausifRunning) 6 novembre 2022

Shweta a également partagé comment Navya et Agastya étaient plus conscientes des finances qu’elle, et comment Navya était celle qui gérait les dépenses quotidiennes.

