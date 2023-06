Shweta Bachchan partage Amitabh Bachchan, les secrets d’un long mariage de Jaya Bachchan à l’occasion du 50e anniversaire de ses parents

Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan, le célèbre couple de l’industrie cinématographique indienne, célèbrent leur 50e anniversaire de mariage le samedi 3 juin. Pour marquer l’occasion spéciale, leur fille Shweta Bachchan Nanda a partagé leur photo vintage et a également révélé leurs secrets à un heureux long mariage.

S’adressant à son Instagram, Shweta a laissé tomber une photo en noir et blanc dans laquelle Amitabh et Jaya se regardent. Alors que Big B est vu vêtu d’une chemise imprimée et d’un pantalon blanc, Jaya est vue vêtue d’un élégant sari. En plus de la photo, elle a écrit : « Joyeux 50e parents ~ maintenant vous êtes « Golden ». Une fois qu’on m’a demandé quel était le secret d’un long mariage, ma mère a répondu – l’amour, et je pense que celui de mon père était – la femme est toujours raison. C’est le long et le court !!. »

Vendredi tard dans la nuit, Amitabh a également écrit une petite note remerciant les fans pour leurs souhaits sur lui et Jaya accomplissant 50 ans de leur mariage alors qu’il se rendait sur son blog officiel et écrivait : « Le 3 juin se lève dans quelques instants et les années seront comptées comme 50. Aimez le respect et la gratitude pour les souhaits qui sont venus et qui viendront peut-être. »





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Big B sera vu dans une apparition spéciale dans trois films cette année nommés Ganapath, The Umesh Chronicles et Ghoomer. Il a également le film pan-indien de science-fiction Project K avec Prabhas et Deepika Padukone, qui devrait sortir dans les cinémas en janvier de l’année prochaine.

D’autre part, Jaya Bachchan sera ensuite vue dans la comédie romantique de Karan Johar Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Mettant également en vedette Ranveer Singh, Alia Bhatt, Dharmendra et Shabana Azmi dans les rôles principaux, le drame familial sortira en salles le 28 juillet. Ses affiches vibrantes ont récemment été publiées à l’occasion du 51e anniversaire de Johar en mai la semaine dernière.

LIRE | Rencontrez Ajitabh Bachchan, le jeune frère homme d’affaires d’Amitabh Bachchan qui vit loin des projecteurs à Londres