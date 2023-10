Shweta Bachchan et Jaya Bachchan admettent avoir retenu leurs larmes alors que Navya Naveli Nanda fait ses débuts sur la rampe à Paris

Shweta Bachchan est une maman fière et Jaya Bachchan est une fière grand-mère, tout cela grâce à l’événement qui s’est produit le week-end dernier. Les deux dames virent Navya Naveli Nandala prunelle de leurs yeux, parcourant la rampe aux côtés de grandes célébrités au Semaine de la mode parisienne. Navya est l’une des ambassadrices de la marque L’Oréal Paris et elle a fait ses débuts sur rampe à Paris. Jaya Bachchan et Shweta Bachchan Nanda n’a pas pu retenir ses larmes après avoir vu Navya marcher sur la rampe.

Shweta Bachchan Nanda écrit une note sincère rappelant sa visite à Paris

Shweta a partagé une publication carrousel sur son compte Instagram officiel qui comprend des photos et des vidéos d’elle et de Jaya Bachchan visite à Paris avec Navya Naveli Nanda. Shweta a écrit une longue note rappelant comment Navya passait tout son temps à travailler pour L’Oréal pendant qu’elle et Jaya Bachchan visitaient Paris et se gorgeaient de nourriture. La fille d’Amitabh Bachchan, en plaisantant, partage qu’ils mangeaient plutôt que de se promener dans les rues de Paris. Parlant de la Fashion Week de Paris, Shweta s’est réjouie de l’expérience du défilé, la qualifiant d’extrêmement émouvant pour eux (Jaya et elle) depuis qu’ils ont vu Navya marcher sur la rampe. « Ma mère et moi avons admis avoir retenu nos larmes alors que notre petite fille marchait tout sourire », a-t-elle écrit en légende.

Puis, comme un parent typique, Shweta s’est réjouie de se souvenir de Navya, 1 an, marchant pour la première fois. Shweta admet être ringard, mais l’admet en toute honnêteté. Après le spectacle, ils sont rentrés chez eux, fiers et affamés, a-t-elle partagé. Shweta révèle également avoir emmené des M&Ms à la Fashion Week de Paris et qualifie de blasphème d’apporter du chocolat à un défilé de mode, mais l’a ailé avec le slogan de L’Oréal.

Découvrez l’article de Shweta Bachchan Nanda sur la Parish Fashion Week de Navya Naveli Nanda

Regardez la vidéo de Navya Naveli Nanda marchant sur la rampe lors de la Parish Fashion Week ici :

Navya Naveli Nanda, Shweta Bachchan et Jaya Bachchan sont connues pour leurs podcasts dans lesquels elles partagent des choses sur leur famille ou ce qu’elles font. Qu’il s’agisse de regarder des émissions turques, de partager leur première expérience de règles, d’Abhishek Bachchan dissiper les tensions à la maison, etc., les dames ont discuté de beaucoup de choses dans l’émission de podcast intitulée What the hell Navya ? Navya a également remporté plusieurs prix au India Audio Summit and Awards.