Shweta Bachchan brise le silence des réseaux sociaux après quatre mois, réagit Navya Naveli Nanda

Shweta Bachchan Nanda est en pause sur les réseaux sociaux depuis le 16 février de cette année. Aujourd’hui, après quatre mois et demi, l’entrepreneur et la fille d’Amitabh Bachchan est de retour sur Instagram. Shweta a utilisé son application de partage de photos et a publié une vidéo vintage mettant en vedette Big B et le petit Abhishek Bachchan d’un spectacle sur scène. Dans la vidéo, la mégastar présente ses petits au monde et ils disent « bonjour » timidement.

Shweta a sous-titré la vidéo en déclarant : « Haalo, c’est moi que tu cherches ? »

La fille de Shweta, Navya Naveli Nanda, a souhaité la bienvenue à sa mère sur Instagram en commentant : « Bienvenue. »

Shweta via sa page Instagram se livrait souvent à des plaisanteries avec sa famille et ses amis, notamment Big B, Abhishek, les enfants Navya et Agastya Nanda, les amis Karan Johar, Zoya Akhtar et d’autres.

Elle partage une belle relation avec son frère Abhishek, qui a souvent été vue à la télévision nationale.

Plus tôt dans une chronique pour l’ADN, Shweta avait écrit sur son lien avec Abhishek. Elle a écrit: « Mon frère, qui est normalement doué d’un bon timing, m’envoie un lien sur la façon dont il est « scientifiquement prouvé que les parents aiment davantage leur enfant aîné ». Celui qui a recherché ce n’était pas un enfant plus âgé ! Quelques heures plus tard, il me FaceTimes, reculant alors que mon visage apparaît à l’écran, « Tu as l’air effrayant », dit-il. Quelques heures plus tard, il partage une photo sur notre groupe de discussion familial (de nous dans les années 80) – avec le commentaire « belle moustache, Shwetdi », de nombreux emojis pleurant de rire de mes enfants en réponse. Je suis à l’abri de cela, cela a été trois décennies de plaisanteries sans fin – principalement à mon frais. »