Shweta Agarwal partage une photo de retour romantique avec son mari Aditya Narayan

L’épouse d’Aditya Narayan, Shweta Agarwal, a consulté sa page Instagram pour montrer à quel point il lui manque. Elle a posté une photo d’eux, dans laquelle elle l’embrasse sur la joue. Alors que les deux portaient des lunettes de soleil, Aditya a complété son look en portant une casquette avec sa tenue décontractée cool.

Shweta a sous-titré son message avec une série d’émojis, dont un cœur rouge et des yeux de cœur. Aditya a écrit: « Mon bébé me manque », ajoutant des pleurs et des emojis cardiaques à la fin.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Aditya Narayan est actuellement occupé à tourner pour l’émission de télé-réalité chantée « Indian Idol 12 », loin de Mumbai à Daman.

Par conséquent, Shweta a publié des photos molles avouant avec elles qu’il lui manque beaucoup.

Shweta a récemment posté une autre photo d’eux ensemble le 29 avril, elle l’a légendé, « Major Missing » ajoutant un emoji coeur auquel Aditya a répondu: « Tu me manques toujours mon amour » ajoutant un baiser et un emoji coeur à la fin.

Le couple s’était rencontré lors du tournage de leur premier film de Bollywood « Shaapit ». Ils étaient en couple depuis 10 ans avant de se marier en décembre de l’année dernière. Malheureusement, les deux ont été testés positifs pour COVID-19 en avril et étaient en quarantaine.

Récemment, Aditya a fait la une des journaux pour avoir critiqué Amit Kumar, fils de Kishore Kumar, qui est apparu sur « Indian Idol 12 ». Il avait reproché aux concurrents et aux juges d’avoir fait un mauvais spectacle.

Il a également suscité une controverse en utilisant « Alibaug » comme terme péjoratif. Aditya s’est toutefois excusé via ses pages de réseaux sociaux.