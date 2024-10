Shwartzman s’est vu infliger une pénalité sur la grille de F1 qu’il ne purgera (probablement) jamais

Robert Shwartzman s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille de Formule 1 qu’il ne purgera probablement jamais.

Shwartzman a remplacé Zhou Guanyu lors des premiers essais du Grand Prix du Mexique 2024, remplissant l’obligation de l’équipe de faire participer un pilote recrue dans deux FP1 cette année après son apparition en FP1 à Zandvoort.

Shwartzman, pilote de l’académie Ferrari, est très bien noté par Mattia Binotto, PDG de Sauber F1, ayant travaillé avec lui lorsque Binotto était directeur de l’équipe chez Ferrari.

Mais Shwartzman n’est pas en lice pour un siège de F1 en 2025, étant resté sur la touche depuis qu’il a obtenu son diplôme de la catégorie junior de la F1 lorsqu’il a terminé deuxième derrière Oscar Piastri en Formule 2 en 2021. Un passage en IndyCar est beaucoup plus probable.

Shwartzman a désormais une pénalité de cinq places sur la grille à purger s’il fait jamais ses débuts inattendus en F1. C’est pour les dépassements sous drapeaux jaunes provoqués par la chute d’Ollie Bearman et d’Alex Albon.

Les commissaires ont constaté que Shwartzman avait dépassé un jaune simple, puis un jaune double avant de dépasser le RB de Yuki Tsunoda « tout en voyageant à grande vitesse ».

Ils ont reconnu que Shwartzman ne participerait pas au reste du week-end du GP du Mexique, mais souhaitaient que les sanctions soient cohérentes.

« La pénalité est la pénalité habituelle pour un dépassement sous un double jaune, et bien que les commissaires sportifs reconnaissent que le pilote n’est pas programmé pour prendre le départ de la course, ils ont appliqué la pénalité cohérente », ont-ils écrit.

Lorsque Shwartzman a été interrogé par The Race sur ce qui s’était passé, il a expliqué : « Il était un peu tard, le message à la radio, je faisais mon tour de poussée et j’ai vu les drapeaux jaunes et la fumée.

» Yuki était déjà arrêté parce qu’il était en temps de recharge [lap] alors il s’est juste arrêté sur le côté, alors j’ai juste survolé juste pour ne pas l’écraser, et parce que je l’ai dépassé là-bas, il y a eu une enquête des commissaires.

« Ils ont parfaitement compris qu’à ce stade, tout allait si vite que je n’avais pas le temps de réagir.

« Je sais qu’il n’est pas permis de dépasser en jaune, donc je reconnais pleinement la règle, mais à ce stade, tout allait si vite. »

Shwartzman dit qu’il espère que son programme 2025 sera annoncé bientôt, quelque chose « qu’il attend vraiment avec impatience », et même si cela ne sera pas en F1, il espère être toujours connecté dans une certaine mesure.

Aucune autre action sur Bearman/Albon

Les commissaires sportifs ont également décidé de ne prendre aucune autre mesure suite à la collision entre Bearman et Albon au virage 9.

« Bearman effectuait un tour de récupération et l’équipe lui faisait part des voitures derrière », indique le verdict.

« Albon faisait un tour rapide. Juste après le virage 9, Bearman, qui rechargeait et roulait donc relativement lentement, a tiré vers la droite.

« Quand Albon a contourné le T9, il avait Bearman devant lui et il s’est levé. Parce que la voiture était sous une charge importante dans le virage, cela l’a amené à survirer.

« Les deux pilotes ont convenu que la position de Bearman n’était pas déraisonnable, mais qu’elle était

dommage car proche de la ligne d’Albon. Si Bearman avait été un peu plus loin sur la piste, cela n’aurait pas entraîné d’incident.

« Toutes les parties ont convenu qu’il s’agissait d’un incident de course. »