Shutter to Think: Refléter – Shaw Local

Le centre-ville d’Amboy se reflète dans la lampe frontale d’un hot rod le 28 août lors du salon automobile annuel Depot Days. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

De nombreux nouveaux étudiants en photographie à l’école d’art s’appuieront souvent sur les reflets ou les ombres comme exutoire initial de leur expression créative. Et ceux d’entre nous qui sont loin de ces établissements d’enseignement le font encore.

Il est difficile d’affirmer que l’endroit idéal pour réfléchir sur les réflexions serait un salon de l’automobile géant. Avec des chromes étincelants et des panneaux de carrosserie polis avec une forêt de carnauba, ces machines d’art mobiles reflètent non seulement la fierté de leurs propriétaires, mais reflètent également le centre-ville, ses visiteurs, d’autres voitures et un photographe égaré ou deux.

Il y a un tout autre monde à voir ici – un monde qui est souvent déformé ou parfois gâché par une tache qui rappelle au spectateur que vous voyez une réalité alternative.

Je suppose que c’est pourquoi ceux qui ont un penchant créatif pourraient être attirés par ces endroits fantastiques : ils sont une rupture avec l’espace normalement observable.

Avec les ombres, c’est être dépourvu de lumière. Avec des reflets, c’est ce regard en arrière.

L’une de mes utilisations préférées de la réflexion en photographie est une image du photographe influent Robert Frank avec son travail “Trolley – New Orleans”. Les fenêtres au-dessus des cavaliers imitent leur subconscient dans un présent déformé et peu clair – un merveilleux document de photographie de rue.

