Shuswap Horse Rescue cherche de l’aide pour profiter du rabais sur les balles de foin

Un sauvetage de chevaux Shuswap espère une «journée de foin», demandant le soutien de la communauté pour capitaliser sur une généreuse offre de foin d’un agriculteur local.

L’agriculteur a contacté Freedom’s Gate Equine Rescue plus tôt ce mois-ci, offrant 120 bottes de foin à moins de la moitié du prix. Chaque botte contient 21 balles carrées régulières de foin et coûterait normalement environ 12 $ par balle. L’agriculteur offre les bottes à 5,50 $ la balle et Freedom’s Gate veut pouvoir acheter autant de foin à prix réduit que possible.

L’opératrice Carly Marchand a déclaré que l’agriculteur avait déjà visité le sauvetage et avait fait don d’un paquet aux chevaux pour s’assurer qu’ils aimaient le produit. L’agriculteur a également fait effectuer des tests sur le foin pour s’assurer qu’il est sûr après que des alertes d’empoisonnement au nitrate aient affecté la communauté équestre l’année dernière.

“Ce serait un énorme avantage pour nous de pouvoir accepter cette offre”, a déclaré Marchand. “Nous payons régulièrement plus que cela, nous avons donc des fonds, mais acheter en grande quantité serait phénoménal.”

Freedom’s Gate a deux façons de collecter des dons. Les donateurs peuvent envoyer un transfert électronique à Freedomsgateequinerescue@gmail.com ou faire un don via le site Web Freedomsgateequinerescue.com. Le sauvetage est un organisme à but non lucratif enregistré, donc la collecte de fonds via leur site Web ne leur coûte rien.

Au lundi 23 janvier, le sauvetage avait acheté 14 bottes de foin avec neuf bottes déjà livrées. Marchand a dit qu’ils aimeraient amasser suffisamment de fonds pour acheter le reste du foin à prix réduit.

Freedom’s Gate a été fondée en 2015 et sauve, réhabilite et réhabilite des chevaux depuis. Ils prennent soin des chevaux qui proviennent de la SPCA et des situations de reddition de propriétaire, sauvant parfois aussi les chevaux des acheteurs de viande et les sauvant de l’abattage. Le but est d’évaluer ce dont les chevaux ont besoin pour pouvoir être relogés et vivre pleinement leur vie. Marchand a déclaré qu’ils traitent des besoins variés, des problèmes de comportement aux problèmes de mobilité et de santé et aux problèmes gérés par les humains.

Bien que le sauvetage n’organise aucun événement à venir, gardez un œil sur ses fréquentes collectes de fonds aux enchères en ligne et gardez cela à l’esprit si vous avez utilisé du matériel, des fournitures pour chevaux ou d’autres idées cadeaux en bon état que vous aimeriez faire un don.

