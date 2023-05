«Shucked» à Broadway avant les Tony Awards (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Emilio Madrid

En dépit d’être « un peu à gauche de ce que tout le monde fait à Broadway », Écaillé a remporté un énorme – et mérité – 9 nominations aux Tony Awards, dont la meilleure comédie musicale et la meilleure musique originale. Dramaturge Robert Corne a amené des auteurs-compositeurs de musique country primés aux Grammy Awards Shane MacAnally et Brandy Clark dans le projet il y a près de dix ans, inspiré pour faire une comédie musicale de Broadway axée sur la musique country qui racontait l’histoire des « outliers ». «Je savais que je voulais créer une émission sur une petite ville qui croyait en ce qu’elle croyait, mais qui était inclusive au sein de sa communauté. Il y avait un peu de tout, mais ils ne voulaient pas que quelqu’un leur dise comment vivre leur vie et se ferme du monde extérieur. Horn rappelé dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie pour le Tony prétendants série. « J’avais besoin d’une culture qui pousserait en hauteur et fermerait ses murs… et le maïs était la chose évidente. »

Horn a conçu un scénario hilarant rempli de blagues de papa, de vérités ridicules, de moments de rire reniflant et de beaucoup de cœur, tout en travaillant simultanément sur la partition avec Brandy et Shane, qui s’identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ + mais ont fait carrière au sein de la l’industrie conservatrice de la musique country. « Je suis juste tombé amoureux d’eux », se souvient Horn. « Ils sont sortis, fiers artistes gays de ce monde conservateur de la musique country, et je ne sais pas si j’ai déjà travaillé sur un projet aussi collaboratif et qui est vraiment un témoignage pour notre réalisateur, Jack O’Brienqui voulait que tout le monde soit impliqué dans chaque décision.

Le dramaturge a admis que ÉcailléLe scénario comique et la partition country rendent la comédie musicale un peu différente de la comédie musicale traditionnelle de Broadway, mais c’est peut-être le secret de son succès. « Nous sortons d’une période vraiment sombre, et je pense qu’en termes de communauté, globalement, je pense que nous voulons rire et nous voulons nous connecter à une histoire sans être sermonnés là où nous ressentons quelque chose que nous ressentons tous. collectivement en tant que communauté. C’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Horn à HL. « Le spectacle parle de communauté et de famille et d’apprendre à accepter des personnes différentes de vous afin de grandir en tant que personne, en tant que ville, en tant que pays. »

Il a poursuivi: «Nous disons toujours à Écaillé, nous n’allons pas résoudre les problèmes du monde, mais si nous pouvons aider à le guérir un peu, c’est parfait. Et je crois toujours, et j’ai eu une longue carrière dans ce domaine, que si vous pouvez faire rire les gens, vous pouvez démarrer une conversation.

Robert Horn fait partie de la série Tony Contenders d’HollywoodLife, dans laquelle nous interviewons les plus grandes stars actuelles de Broadway qui sont en lice pour les prochains Tony Awards le 11 juin 2023.

