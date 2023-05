Shubman Gill surpasse Virender Sehwag pour un gros exploit en IPL avec une 3e tonne

Shubman Gill a poursuivi sa riche veine de forme en claquant son troisième siècle dans l’IPL 2023 pour les Titans du Gujarat dans un match Eliminator incontournable contre les Indiens de Mumbai à Ahmedabad vendredi. Les 129 balles sur 60 de Shubman Gill – son troisième cent coups de la saison – ont propulsé les Titans du Gujarat à un impressionnant 233/3 contre les Indiens de Mumbai ici lors du qualificatif 2 de l’IPL ici vendredi. Gill a commencé vigoureusement et est devenu brutal dans la seconde moitié des manches pour écraser un total de sept quatre et 10 six dans son coup à couper le souffle.

Dans le processus, Gill a ajouté 138 points pour le deuxième guichet avec B Sai Sudharsan, qui a joyeusement joué le deuxième violon avec un 31-ball 43 avant de se retirer.

Gill a battu plusieurs records au cours de ses manches.

1. Le 129 de Gill est le score individuel le plus élevé des séries éliminatoires de l’IPL. Il a dépassé les 122 de Virender Sehwag (pour PBKS vs CSK à Mumbai en 2014 Q2)

2. Il s’agit également du deuxième score le plus élevé d’un frappeur indien à l’IPL. Seul le 132* de KL Rahul (pour PBKS vs RCB, Dubaï, 2020) est devant lui.

3. Shubman Gill a frappé 10 six dans ses manches, ce qui est le plus par un frappeur en une seule manche dans les séries éliminatoires. Plus tôt, Wriddhiman Saha, Chris Gayle, Virender Sehwag, Shane Watson avaient frappé 8 six chacun pour être le plus élevé jusqu’à présent.

4. Shubman Gill et Sai Sudharsan 138-run stand est le troisième partenariat le plus élevé des séries éliminatoires IPL

5. Shubman Gill (851, GT, 2023) a maintenant le troisième plus grand nombre de courses dans une saison IPL. Virat Kohli (973, RCB, 2016) et Jos Buttler (863, RR, 2022) le devancent

6. Les manches de Gill ont aidé GT à 233/3 en 20 overs – C’est le score le plus élevé jamais enregistré dans les séries éliminatoires de l’IPL.

Avec entrées PTI