Shubman Gill sort-il avec Sara Ali Khan après sa rupture avec Sara Tendulkar ? Leur photo devient virale

Tu peux répéter s’il te plait? Internet devient fou après que la photo du joueur de cricket Shubman Gill et de Sara Ali Khan soit devenue virale sur Internet alors qu’ils ont été repérés en train de dîner ensemble. Le joueur de cricket a récemment fait la une des journaux pour sa prétendue rupture avec la fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar, et maintenant sa photo avec l’actrice de Bollywood Sara Ali Khan a déclenché des rumeurs de rencontres. Alors que la photo d’eux devient virale. Internet a des mèmes hilarants car le prénom des deux filles est le même. Les fans se demandent s’il ne s’agit que d’un dîner décontracté ou si quelque chose se prépare entre les deux.

Wo Sara Nhi Toh Yeh Sara Salut Sahi ????????. .@ShubmanGill @SaraAliKhan https://t.co/jhP1315aXZ VK RITOJ DUTTA (@VkRitoj) 29 août 2022

Shubman Gill sortir avec sara ali khan après avoir rencontré sara tendulkar être comme pic.twitter.com/1iJzz6gjFg rozgar_CA (@Memeswalaladka) 29 août 2022

Sara Ali Khan a été liée plus tôt avec l’acteur ultérieur Sushant Singh Rajput. Les rapports suggèrent que Sara et Sushant étaient très amoureux et avaient beaucoup d’admiration mutuelle l’un pour l’autre. Alors que la famille de Sara n’était pas satisfaite de sa relation avec Sushant, elle prétend qu’elle rompra avec lui. L’une des interviews de Kareena Kapoor Khan est devenue virale lorsqu’elle a été interrogée sur les conseils qu’elle aimerait donner à Sara, Bebo avait dit qu’elle dirait à Sara de ne pas sortir avec sa co-star. Sara Ali Khan est actuellement la célébrité la plus aimée. Karan Johar avait récemment confirmé que Sara et Kartik Aaryan sortaient ensemble, mais ils se sont bientôt séparés. Récemment sur Koffee With Karan 7, Sara a admis avoir le béguin pour Vijay Deverakonda.

Sur le plan professionnel, l’actrice attend la sortie de son film sans titre avec Vicky Kaushal et on la verra également dans Gas Light long avec Vikrant Massey.