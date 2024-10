Le nom du batteur vedette indien Shubman Gill a été mis en avant lors d’une série Netflix « Fabulous Lives vs Bollywood Wives ». Dans un épisode de la troisième saison de la série récemment publiée, il y a eu une enquête sur Gill concernant un événement, qui aurait également des stars de la fraternité du cricket. La discussion sur le nom de Gill a commencé lorsque l’actrice Neelam Kothari lui a demandé s’il viendrait à l’événement. Bhavana Pandey a rapidement rappelé à Neelam que Gill avait le quart de son âge. Il est intéressant de noter que toute la discussion a été détournée vers la prononciation du nom de Gill. Toutes les célébrités présentes, dont Maheep Kapoor, Kalyani et Riddhima Kapoor Sahni, ont eu du mal à prononcer le nom du joueur de cricket.

Regardez la vidéo ici :





Après la défaite de l’équipe contre la Nouvelle-Zélande lors du premier test, le skipper indien Rohit Sharma a donné un indice sur la forme physique du frappeur Gill, qui avait raté le match en raison d’une raideur de la nuque.

L’Inde a ressenti l’absence de l’un de ses meilleurs jeunes talents, alors que les belles performances au bâton de Rachin Ravindra et Devon Conway et les sorts enflammés au bowling de Matt Henry et William O’Rourke ont aidé la Nouvelle-Zélande à remporter sa première victoire au test en Inde après 36 ans. a battu les hôtes par huit guichets malgré une belle riposte des dessus de table du Championnat du monde de test ICC 2023-25. Malgré les beaux coups de Sarfaraz Khan et Pant, l’Inde a fait face à un effondrement après l’introduction du nouveau ballon et n’a pu établir que 107 points pour les Kiwis, qu’ils ont pourchassés avec succès.

Parlant du match dans la presse d’après-match, Rohit a déclaré à propos de Gill : « Shubman Gill semble bien à ce stade. »

Pendant le match, Gill a souvent été vu s’entraîner dans les filets, semblant avoir surmonté ses problèmes de forme physique.

(Avec entrées ANI)