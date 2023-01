Shubman Gill salue après que les fans chantent “Sara-Sara” dans la vidéo du match Inde vs SL

Dimanche, Shubman Gill a créé l’histoire et est devenu le cinquième Indien et le plus jeune à marquer un double siècle dans un match ODI. Pendant IND vs NZ, il frappe des siècles consécutifs dans le troisième ODI.

Pendant ce temps, une vidéo de l’Inde contre le Sri Lanka devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle les fans peuvent être vus scandant “Sara-Sara” lorsque Shubman Gill arrive à la frontière. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux. La vidéo a été partagée par cric postant sur Instagram, et les internautes y réagissent.





L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Bhabhi h to mje lenge h ». Le deuxième a dit: “Sara India est heureuse.” Le troisième a dit : « Sara Tendulkar ya Sara Ali Khan hai bhai kon hai muje batav. Le quatrième a dit : « La façon dont il a ignoré ces gars….. » Le cinquième a dit : « Sara est comme : – est liye mai bolti thi guichet kiper bn jao.

Le sixième a dit: “Shubhman gill khud confondre ho jata hoga konsi sara ki baat kar rhe hai, mera toh 2 ke saath chala hai.” Un autre a dit: “Gill rougissait à l’intérieur.”

Après avoir décimé le Sri Lanka lors de leur mission précédente, l’équipe indienne a verrouillé les cornes avec les Black Caps lors du premier One Day International (ODI) de la série de trois matchs au stade international Rajiv Gandhi d’Hyderabad. La performance impressionnante de Gill a donné le ton du match, et l’équipe indienne espère poursuivre sur cette lancée dans le reste de la série.

Gill a atteint son troisième siècle ODI au 30e tour des manches indiennes, dépassant les records ODI du batteur vétéran Shikhar Dhawan et de l’ancien skipper indien Kohli. Dans un exploit remarquable, Gill est devenu le frappeur le plus rapide à atteindre 1 000 points pour Team India dans le format 50-over, atteignant le cap en seulement 19 apparitions ODI – cinq manches plus rapides que Kohli.

Lis: IND vs NZ 1st ODI: Shubman Gill bat le record de Virat Kohli et devient l’Indien le plus rapide à 1000 runs dans l’histoire de l’ODI