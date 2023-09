Shubman Gill reçoit son souhait d’anniversaire de Sachin Tendulkar ; les internautes disent : « Real ID se aao Sara » [Check Reactions]

Le batteur indien Shubman Gill fête son anniversaire aujourd’hui. Il fait partie de l’équipe qui participe actuellement à la Coupe d’Asie 2023 au Sri Lanka. Shubman Gill s’est révélé être l’un des talents les plus excitants du moment. Les fans pensent qu’il a le potentiel pour succéder à Virat Kohli et Sachin Tendulkar. Dernièrement, il traverse une période incohérente. En fait, l’équipe indienne traverse des périodes difficiles. En voyant le tweet de Sachin Tendulkar souhaitant Shubman Gill, les internautes ont été activés avec des mèmes autour de Sara Tendulkar. Ils ont taquiné la légende selon laquelle le beau-père aurait enfin souhaité un gendre.

Sachin Tendulkar souhaite à Shubman Gill

Sachin Tendulkar s’est adressé à X (anciennement connu sous le nom de Twitter) pour souhaiter Shubman Gill. Les fans étaient ravis de ce geste de légende. Certains ont commencé à se moquer en disant si c’était Sara Tendulkar qui le souhaitait du récit de son père. Comme nous le savons, les rumeurs de liaison selon lesquelles Sara Tendulkar et Shubman Gill formeraient un couple sont devenues virales partout. Il a été lié à Sara Ali Khan et à Sara Tendulkar. Les deux filles ont été vues avec lui à plusieurs reprises. Mais il semblerait que tout soit fini entre Sara Ali Khan et Shubman Gill. C’est ainsi que les internautes ont réagi au post de Sachin Tendulkar…

Joyeux anniversaire à toi @ShubmanGill. Que l’année à venir soit pleine de courses et de bons souvenirs. Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 8 septembre 2023

Futur souhait d’anniversaire de Daamad Ko waah nishant. (@NishantADHolic_) 8 septembre 2023

Shubman après avoir vu le dieu du cricket Urf Hone Wale Sasur lui a souhaité pic.twitter.com/UcMykP7Bg4 Sindhi Chhokro (@Piyush_seerwani) 8 septembre 2023

Quand Shubman Gill atteint un siècle Le Saara : pic.twitter.com/jV0IcfPcAa Ashish ?|…. (@Ashishtoots) 8 septembre 2023

De nombreux souvenirs à célébrer ensemble pic.twitter.com/59N0oE9ojs AP (@AksP009) 8 septembre 2023

A noter que Sara Tendulkar ne lui a pas souhaité jusqu’à présent sur les réseaux sociaux. Le jeune garçon du Pendjab a fait asseoir le monde entier avec ses coups à Ahmedabad l’année dernière. Entre-temps, la nouvelle est devenue virale selon laquelle Shubman Gill a déclaré que son béguin était Rashmika Mandanna. Il a dit qu’il n’était pas au courant de la façon dont de telles nouvelles se répandaient à tout moment.