Shubman Gill laisse tomber un piège à soif sur Twitter en ne portant qu’une serviette ; les fans plaisantent, « Quand tu sors avec une fille de la famille Nawab et que tu n’as toujours pas les moyens d’acheter des vêtements »

Shubman Gill fait l’actualité sur le terrain de cricket et en dehors. Le beau joueur de cricket qui fait partie des Titans du Gujarat a joué un grand coup avant-hier pour amener son équipe dans le top quatre de l’IPL 2023. Plus tard, certains fans toxiques de Virat Kohli ont envoyé des commentaires ignobles à Shubman Gill et sa sœur Shahneel sur leur comptes de médias sociaux. Mais le joueur vedette semble indifférent. Dans ce qui peut être décrit comme un régal pour les fans de cricket, il a posté un selfie miroir de lui-même vêtu uniquement d’une serviette marron. On peut voir ses abdos et ses biceps toniques sur la photo. Jetez un oeil à l’image…

Inutile de dire qu’il a été inondé de nombreuses réactions. De nombreux fans ont vu qu’il avait une note de Rs 500 dans la couverture arrière de son téléphone portable. C’est une chose très désirable. De nombreux Indiens y prennent des notes. Découvrez quelques-unes des réactions…

ICYMI, Shubman Gill est beaucoup taquiné avec les noms de Sara Ali Khan et Sara Tendulkar. Nous avons entendu des foules crier Sara près de la corde de délimitation lorsqu’il est sur le terrain. Shubman Gill est également devenu une partie du film Spider-Man en donnant sa voix. Le joueur vedette a été vu en train de dîner avec Sara Ali Khan et Sara Tendulkar.