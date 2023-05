Shubman Gill est «joy to watch» alors que GT Star claque la 3e tonne d’IPL 2023

L’histoire de Shubman Gill ne cesse de s’améliorer à chaque match. Le talentueux frappeur d’ouverture a déjà été sacré «prince» du cricket indien par des milliards de fans et Gill a donné une autre raison de montrer qu’il mérite à juste titre le titre plus que quiconque. Gill, 23 ans, a claqué son troisième siècle d’IPL 2023 pour les Titans du Gujarat en seulement 49 balles contre les Indiens de Mumbai lors d’un IPL Qualifier 2 incontournable à Ahmedabad vendredi. Bien qu’atteindre la marque du triple chiffre trois fois en une saison soit un grand exploit en soi, la manière imposante avec laquelle Gill a atteint la marque était un régal à regarder en soi. Il s’agit de la tonne la plus rapide en IPL Play Off. Wriddhiman Saha (finale 2014) et Rajat Patidar (Eliminator 2022) ont également atteint la tonne en 49 balles.

Gill est finalement tombé sur 129 balles sur 60 au 17e. À ce moment-là, les Titans du Gujarat avaient déjà franchi la barre des 190. « C’est une joie de regarder subhman gill bat … #wow », le tweet d’Irfan Pathan a peut-être résumé les brillantes manches en un mot.

Le contrôle suprême avec lequel Shubman Gill a détruit le