Shubman Gill écrase 100 en T20 contre la Nouvelle-Zélande ; les internautes remarquent Sachin Tendulkar dans le public et disent ; ‘Ab Toh Rishta Pakka Samajh Salut Lo’

Le joueur de cricket indien Shubman Gill gagne des cœurs et il laisse les fans de cricket impressionnés par ses prouesses au bâton. Le beau joueur de cricket a battu un 100 dans le troisième ODI avec la Nouvelle-Zélande qui a été joué au stade Narendra Modi d’Ahmedabad. Shubman Gill a offert aux Kiwis une mutilation que les visiteurs n’oublieront pas avant longtemps. Il a fait 126 points sur 63 balles en franchissant la frontière avec des coups sublimes. Désormais, les internautes s’intéressent autant à sa vie amoureuse qu’à ses talents de joueur de cricket. Après avoir été en couple avec Sara Tendulkar pendant un certain temps, il a en quelque sorte admis qu’il était proche de Sara Ali Khan. Mais les internautes s’amusent, ça aussi saaara !

Eh bien, Sachin Tendulkar était également présent au stade. Il était assis avec Roger Binny et Jay Shah. Comme nous le savons, Roger Binny est l’actuel président de la BCCI tandis que Jay Shah est le secrétaire du Board Of Control Of Cricket en Inde. Jetez un oeil à ce tweet ici…

Moment spécial pour Shubman Gill ??#INDvNZ pic.twitter.com/LTEdRs8hRo Médias RVCJ (@RVCJ_FB) 1 février 2023

Dès que les internautes ont vu cela, les commentaires ont commencé à arriver. On le sait, les rumeurs de rencontres entre Sara Tendulkar et Shubman Gill ont commencé en 2022. La dame suit également ses sœurs sur Instagram. Jetez un œil aux tweets ici…

ab à rishta pakka samajh salut lo ? Sumit (@iDopeDude) 1 février 2023

Sara plus tôt : Abba nahi maanenge Sara En ce moment : Abba ab khud bolenge ?? Utkarsh (@justutkthings) 1 février 2023

Gill : Sasur k samne performe karne ka ghamand hai ? Bhavik (@bhavik_08) 1 février 2023

En match Sachin Tendulkar présent. GILL : Sasurji Aye He To Disappoint Nahi kar sakte he .?? SmitP (@SmitPat42265121) 1 février 2023

Sasur ji ko pata le bhai Ladki patane se shadi nhi hoti Apprenti Aman Kushwaha ?? (@AmanKus80447726) 1 février 2023

confirmé riya?shekhawat (@She20Shekhawat) 1 février 2023

Eh bien, l’histoire d’amour et les affaires présumées de Shubman Gill ont sûrement attiré l’attention du public. En attendant, ces 100 se révèlent être un cauchemar pour les équipes adverses. Bravo, jeune homme !