Shubman Gill claque Maiden T20I Century et bat le record de Virat Kohli

Souvent classé comme «l’avenir du frappeur indien», Shubman Gill a prouvé qu’il appartenait aux internationaux du T20, marquant son premier siècle dans le format lors du 3e et dernier T20I de la série contre la Nouvelle-Zélande. Gill, qui avait marqué un double cent dans les ODI contre les Kiwis plus tôt, a atteint le score à trois chiffres dans le format le plus court pour la première fois de sa carrière. Gill a terminé son siècle en seulement 54 balles, devenant le 5e Indien à marquer un cent T20I.

Gill, qui a terminé ses manches à 126, a maintenant enregistré le score le plus élevé pour un Indien dans les internationaux T20. Plus tôt, Virat Kohli détenait le record du score le plus élevé pour un Indien dans les T20I. Kohli avait marqué un 122 sans défaite contre l’Afghanistan en Coupe d’Asie. Gill l’a surpassé dans le match contre les Kiwis.

Gill a continué sa belle forme et a présenté sa gamme de coups, frappant les quilleurs néo-zélandais dans toutes les parties du stade Narendra Modi pour marquer 126 balles et pas seulement 63 balles avec l’aide de 12 quatre et sept six.

Mais le départ était loin d’être rose pour l’Inde après avoir choisi de battre alors que Mitchell Santner a pris une décision de coup de maître en remettant à Michael Bracewell le deuxième et le off-spinner a reposé la foi de son capitaine en supprimant un Ishan Kishan hors de forme, qui a été jugé LBW avec la deuxième balle du plus.

En forme, Gill a frappé deux limites de Lockie Ferguson dans le prochain over. Il était à son meilleur, qu’il s’agisse de ramasser des coups, de conduire ou de tirer pour continuer son assaut.

Shubman Gill fait taire les critiques

Gill a reçu de nombreuses critiques pour ses performances dans le format le plus court pour l’Inde ces derniers temps. Avec quelqu’un comme Prithvi Shaw qui attendait sur le banc, l’ancien joueur de cricket indien Gautam Gambhir avait déclaré que le “jeu de base” de Gill ne convenait pas autant au format le plus court que celui de Shaw.

«Je pense que Shubman Gill doit s’améliorer contre les rotations, sur un guichet qui tourne. Il a également eu ses luttes contre le Bangladesh. Oui, il a été fabuleux dans le format 50-over, a de bons guichets à frapper, avec 5 joueurs de champ à l’intérieur, mais ensuite, vous devez vous améliorer lorsque la balle commence à tourner, à saisir et à rebondir également. Il sera testé, non seulement contre les coutures mais aussi contre les rotations », a déclaré Gambhir sur Star Sports.

“Il n’a toujours pas trouvé ses marques dans le format T20, quand il s’agit de jouer au cricket international. Parfois, vous devez jouer à un tempo différent. Son jeu de base convient au format 50-over. Quelqu’un comme Prithvi Shaw, son jeu instinctif de base est fait pour le cricket T20. Shubman Gill est quelqu’un dont le jeu de base est conçu pour le format 50-over. La rapidité avec laquelle il apprend et s’adapte à ce format décidera s’il sera capable de jouer aux trois formats », a affirmé Gambhir.

Cependant, avec sa performance contre la Nouvelle-Zélande à Ahmedabad, Gill a prouvé qu’il pouvait aussi être une superstar dans le format le plus court.

