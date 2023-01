Shubman Gill bat le record de Sachin Tendulkar ; le tweet annonçant les fiançailles de Sara avec l’homme de Double Ton devient viral [View hilarious reactions]

Shubman Gill a fait la une des journaux pour avoir prétendument fréquenté Sara Ali Khan. Dans le passé, il était lié à la fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar. La jeune femme qui étudie maintenant au Royaume-Uni est une sensation assez virale. En fait, les fans scandaient Sara Sara lorsque Shubman Gill s’est aligné près de la limite dans le match d’aujourd’hui. Entendant les bruits forts, il a salué la foule. Il y a quelques mois, il a dit à Sonam Bajwa qu’il sortait peut-être avec Sara Ali Khan. Il a également déclaré qu’elle était l’actrice la plus en forme de l’industrie. L’actrice est restée discrète sur le sujet. Les deux ont été aperçus à deux reprises en train de dîner dans des restaurants en Inde et à l’étranger.

Aujourd’hui, il a réalisé 208 points lors du premier ODI contre la Nouvelle-Zélande. Le batteur a frappé de magnifiques six dans son coup. Alors que les guichets tombaient à l’autre bout, il continuait à marquer vivement. Il est également le plus jeune joueur de cricket indien à marquer une double tonne dans un match de cricket à plus de 50 ans. Plusieurs mèmes font le tour des réseaux sociaux. Mais il y a ce tweet qui a attiré notre attention. C’est trop choquant pour être ignoré. Regarde…

BREAKING: Sachin Tendulkar annonce les fiançailles de sa fille Sara avec #ShubmanGill pic.twitter.com/tzvF6sWWD9 Dur (@hrsyadv) 18 janvier 2023

Quand nous avons vu le tweet, nous étions trop sidérés une seconde. Les internautes lui ont donné des réactions hilarantes. BTW, le tweet est maintenant viral avec plus de 150 000 vues. Certains fans ont été absolument choqués tandis que d’autres ont eu le plus grand rire. Regarde…

Wtf ? Ananya Sharma ??? (@ananya29_) 18 janvier 2023

Fille de légende ?? Dur (@hrsyadv) 18 janvier 2023

Schiste supprimer kar fausses nouvelles spreding ke ilzam me koi affaire lodge karega … IT act 2000 Alkesh dora ?? (@iam_Alkesh) 18 janvier 2023

Les fans ont remarqué que Sara est à la mode sur les réseaux sociaux. Jetez aussi un œil aux mèmes sur Instagram…

La famille de Shubman Gill chez Sachin Tendulkar après son 200 pic.twitter.com/i7aJoiWckM Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 18 janvier 2023

Shubhman Gill 200% rishta pakka samjho meri taraf se pic.twitter.com/FDLF6eKjVZ Sajcasm (@sajcasm_) 18 janvier 2023

Les romances de joueur de cricket et d’actrice sont toujours un succès. À partir de maintenant, les gens se concentrent également sur le mariage de KL Rahul et Athiya Shetty. Eh bien, Sara Ali Khan a aussi une légende du cricket Mansoor Ali Khan Pataudi comme grand-père.