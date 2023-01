Shubman Gill bat le record de Dieu Sachin Tendulkar: Jetez un œil à son histoire de rencontres de Sara Tendulkar à Sara Ali Khan

Le joueur de cricket indien et sensation Internet Shubman Gill a une fois de plus fait la fierté de tout le pays avec ses centaines consécutives de cricket ODI contre le Sri Lanka et la Nouvelle-Zélande. La jeune sensation au bâton est devenue l’Indien le plus rapide à marquer 1000 points dans les matchs. Eh bien, le beau gosse a sûrement battu d’autres joueurs de cricket indiens comme Shikhar Dhawan et Virat Kohli qui détenaient auparavant des records en leur nom. Shubman bat le record de God Sachin Tendulkar.

Shubman a été aperçu à plusieurs reprises en train de sortir avec l’actrice de Bollywood Sara Ali Khan et les internautes ont émis l’hypothèse que les deux se fréquentaient. Leurs photos sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Récemment, dans un talk-show, on a demandé à Shubman s’il sortait avec Sara et le joueur de cricket a répondu “peut-être”. Sara et Shubman ont même été aperçus à l’aéroport de Jaipur et leur photo ensemble a incité les fans à se demander ce qui se préparait entre eux. Plus tard, le joueur de cricket a été vu en train de dîner avec Sara dans un restaurant à Dubaï en 2022. Apparemment, le couple est sorti à un rendez-vous.

De plus, il y avait des rumeurs selon lesquelles Shubman sortirait avec la star Sara Tendulkar, fille du légendaire joueur de cricket Sachin Tendulkar. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle à ce jour.

Alors que les rumeurs de romance circulent entre Shubman et Sara Ali Khan, les fans ont scandé “Sara Sara” lors d’un match contre le Sri Lanka dans la série ODI. Shubman qui se tenait sur le terrain et faisait signe à ses fans.