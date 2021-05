Shubhi, l’épouse d’Aniruddh, écrit une note déchirante alors qu’elle se précipite pour être avec lui

Les fans et les célébrités prient pour le prompt rétablissement d’Aniruddh Dave qui a été transféré aux soins intensifs après avoir été testé positif au coronavirus. Maintenant, sa femme Shubhi Ahuja a pris sa page Instagram et a partagé une photo de l’acteur posant avec leur bébé. Elle a écrit une note déchirante sur le fait que la situation est très critique pour eux. Shubhi a également écrit qu’elle s’était précipitée pour être avec Aniruddh pendant ses moments difficiles.

Elle a déclaré: «Alors que je suis en route pour Aniruddh qui souffre gravement en ce moment … j’ai dû quitter la maison mon Anishq, âgé de deux mois, et c’est certainement le plus grand défi auquel j’ai été confronté car d’un côté il est dépendant. sur moi pendant que je le soignais et de l’autre côté, j’ai besoin d’être aux côtés d’Aniruddh aussi … Ayant les moments les plus difficiles de ma vie. VEUILLEZ PRIER, je demande à tous nos êtres chers, nos amis, notre famille, nos collègues, les fans de Aniruddh. Iss waqt Mere Aniruddh aur Anishq ke Papa ko aapke prières ki bahut bahut zarurat hai … Hum sab milkar usko theek kar sakte hain … Aap sab uski bien-être ke liye prier kare. «

Pendant ce temps, l’ami d’Aniruddh, Ajay Singh Chaudhary, a déclaré à un grand quotidien: « Il était soigné à Bhopal, mais ses récents rapports suggèrent que son infection est plus que normale et a donc été transférée aux soins intensifs. Il a dû être transféré à l’USI. l’unité de soins intensifs parce que son taux d’oxygène aurait pu fluctuer en raison de l’infection. «