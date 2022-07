Shubhangi Atre, Rohitash Gaud et Kiku Sharda assistent à la réunion de prière de l’acteur décédé

Samedi, l’industrie de la télévision et le grand public ont été choqués d’apprendre la disparition de l’acteur populaire Deepesh Bhan. L’acteur était connu pour plusieurs sitcoms, dont Bhabhiji Ghar Pe Hai, et sa mort subite a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Une réunion de prière a eu lieu lundi pour l’âme défunte, et les collègues de Deepesh y ont assisté. Shubhangi Atre, connu sous le nom d’Angoori Bhabhi, a fondu en larmes avant sa photo.

Rohitash Gaud a également été vu assister à la rencontre, et il était ému par la perte tragique. D’autres stars de Bhabhiji Ghar Pe Hai faisaient également partie de la réunion de prière. Kiku Sharda était également parmi les autres participants.

La star de Bhabhiji Ghar Par Hai, Deepesh Bhan, alias Malkhan Singh, est décédée. Selon le rapport d’Umar Ujala, il s’est effondré en jouant au cricket vendredi. Il a été transporté à l’hôpital où les médecins l’ont déclaré mort. Pour les non-initiés, Dipesh a joué le rôle de Malkhan Singh dans Bhabi ji Ghar Par Hain. La nouvelle a été confirmée par l’assistant réalisateur de l’émission. Vaibhav Mathur, qui joue Tika Singh, a également réagi à la malheureuse nouvelle. Il a dit: “Oui, il n’est plus. Je ne veux rien dire à ce sujet, car il n’y a plus rien à dire”, à Dainik Bhaskar.

Selon E-Times, le co-acteur Charrul Malik a déclaré: “Je n’arrive toujours pas à y croire. J’ai appris cela le matin. Je l’ai rencontré hier et il allait bien. Nous avons fait quelques vidéos ensemble. . Je le connais depuis huit ans et il était le plus proche de moi sur les plateaux. Nous avions l’habitude de manger notre nourriture ensemble. Elle ajoute : “En plus d’être un acteur talentueux, c’était aussi un être humain incroyable. Il me guidait à travers mes scènes. Nous avons perdu un être humain et un acteur incroyables.” Pour les non-initiés, Deepesh a souffert d’une hémorragie cérébrale.