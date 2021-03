Parmi les autres VC qui devraient gagner gros, citons Greenoaks, T. Rowe et Fidelity, qui détiennent chacun entre 100 millions et 150 millions d’actions. Leurs enjeux vont valoir entre 500 et 600 millions de livres chacun au moment de l’introduction en bourse, en fonction du prix. Pendant ce temps, Bridgepoint et Accel détiennent des participations d’une valeur de près de 350 millions de livres sterling si les prix se situent dans le milieu de gamme.

L’introduction en bourse valorisera la société entre 7,6 et 8,8 milliards de livres, ce qui est plus élevé que ce que les rapports précédents l’avaient suggéré. Même à l’extrémité inférieure de la fourchette, Deliveroo restera la plus grande introduction en bourse technologique en Europe jusqu’à présent cette année et la plus importante en Grande-Bretagne pendant une décennie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy