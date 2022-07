Shruti Kotwal représentera l’Inde lors d’événements de patinage de vitesse sur glace aux États-Unis

La patineuse de vitesse sur glace indienne Shruti Kotwal, qui a récemment atteint les États-Unis pour son entraînement, représentera le pays lors des prochaines compétitions internationales de patinage de vitesse sur glace.

Shruti, l’une des patineuses de vitesse sur glace les plus rapides du pays, se prépare à agiter le tricolore indien à la Dessert Classic (3-4 septembre) et à l’America Cup (20-23 octobre) aux États-Unis.

“Je suis extrêmement ravi de représenter l’Inde au niveau international et j’ai hâte de donner le meilleur de moi-même. Dès que l’hiver commence, il y a une liste de compétitions qui sont également prévues à l’avenir », a déclaré Kotwal dans un communiqué de presse.

“Après avoir pris une courte pause et passé du temps avec ma famille en Inde, je me sens motivée et je suis confiante de rendre les patineurs de vitesse sur glace indiens fiers cette saison”, a-t-elle ajouté.

Le joueur de 30 ans pense que le patinage de vitesse sur glace gagne lentement en popularité en Inde et a un bel avenir.

«Le patinage de vitesse sur glace gagne lentement en popularité en Inde et je vois de plus en plus de jeunes enfants se lancer dans ce beau sport. Dans les pays plus froids, le patinage de vitesse sur glace est très populaire parmi les jeunes. Je prévois un avenir très brillant pour l’Inde dans le patinage de vitesse sur glace et nous pouvons donner beaucoup plus de patineurs de vitesse au monde, si nous sommes en mesure d’obtenir le bon type de soutien et d’infrastructure nécessaire pour concourir », a-t-elle déclaré.

Débutant sa carrière à l’âge de sept ans sur patins à roulettes, Shruti a été détentrice de plusieurs records nationaux dans le pays et a remporté des médailles lors du récent AmCup Champions Challenge et du US Open Masters Championship 2022.

Elle passe la plupart des mois à s’entraîner à l’extérieur du pays pour accéder aux installations d’entraînement de classe mondiale nécessaires pour obtenir des performances optimales dans les compétitions internationales.

