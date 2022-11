Shruti Kotwal bat le record national au début de la saison de patinage de vitesse sur glace aux États-Unis

La patineuse de vitesse sur glace la plus rapide d’Inde, Shruti Kotwal a battu le record national de patinage de vitesse sur glace au tout début de la saison de patinage. Dans une liste de tournois alignés dans les mois à venir, Shruti a réussi en réussissant un chronométrage de 42,21 secondes dans une course de 500 mètres à peine deux semaines avant l’AmCup 2022. Après une performance prometteuse dans le championnat Dessert Classic le mois dernier , son record a été établi et officiellement approuvé par l’Anneau olympique récemment.

A cette occasion mémorable, détenteur de plusieurs records nationaux, Shruti Kotwal a commenté : « Je suis extrêmement ravi des résultats que nous avons pu obtenir lors des deux derniers championnats. Nous travaillons dur pour performer et concourir au plus haut niveau, et au cours des dernières semaines, nous avons compris que le niveau de compétition augmenterait. Bien que cela fasse du bien d’établir un record national, je vise à me surpasser course après course. Il y a beaucoup d’autres championnats à venir et j’espère faire de mon mieux dans toutes les courses à venir ».

Comme beaucoup d’autres sports, le patinage de vitesse a acquis une immense popularité en Inde ces dernières années. Le patinage de vitesse est un sport de course d’hiver où les athlètes s’affrontent sur un circuit sur glace, utilisant des patins pour naviguer sur la piste. “J’ai commencé avec les patins à roulettes à l’âge de sept ans, et mon amour pour le patinage de vitesse sur glace s’est développé lentement. Il nécessite un équilibre corporel et une très grande concentration lors de mouvements à grande vitesse. Nous sommes heureux de voir le genre de soutien que nous recevons et j’espère inspirer la prochaine génération de patineurs de vitesse indiens. Notre pays a beaucoup de talents prometteurs et, j’exhorte les autorités sportives et les ministères à fournir à ces enfants de meilleures infrastructures pour qu’ils puissent concourir au plus haut niveau mondial », a ajouté Kotwal.

