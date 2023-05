Shruti Hasaan fait monter la température en noir à Cannes 2023, les fans disent « c’est une star née »

L’actrice télougou, bollywoodienne et tamoule Shruti Hasaan a, lundi, fait monter la température lorsqu’elle est apparue sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2023 dans une tenue noire. Elle avait l’air fascinante et a attiré l’attention de tout le monde en posant pour les caméras.

L’actrice a partagé des vidéos et des photos d’elle lors de l’événement. Dans la vidéo, elle peut être Daphne Schmon qui est la fondatrice et directrice de Breaking Through The Lens. Partageant la vidéo, l’actrice a écrit: « Tellement spécial d’être ici pour @breakingthroughthelens avec le fondateur et mon incroyable réalisateur de » l’œil « @daphneschmon .. la soirée avec Daphs était tout simplement la meilleure #cannes2023 #projectsilence. »





Partageant des photos d’elle-même, l’actrice a écrit : « Goth flower child… si heureuse de porter une créatrice indienne aussi talentueuse @vaishalisstudio dans cette belle création durable.

Regarde:







Les internautes ont réagi à son look, l’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Juste WOW ! Ma reine est super magnifique. Le second a dit, « Jaw Drop Post. À la belle. De Chennaï. Le troisième a dit: « 2 fleurs dans un cadre. » La quatrième personne a écrit : « tu es magnifique ». La cinquième personne a commenté, « c’est une star née. »