Shruti Haasan sur le paiement de ses propres factures, vivant de manière indépendante

L’acteur Shruti Haasan est peut-être un enfant vedette, mais l’acteur aime vraiment travailler à travers ses propres luttes. Du paiement de ses factures à l’achat d’une maison pour elle-même, l’acteur s’est fait une marque dans l’industrie cinématographique.

Dans une récente interview avec Hindustan Times, l’acteur de « Ramaiya Vastavaiya » a parlé de ses contraintes financières pendant la pandémie de coronavirus et de la façon dont le verrouillage l’a affectée. Shruti a également parlé de la façon dont elle travaille en tant que femme indépendante et doit retourner au travail au milieu d’un problème de santé car elle ne peut pas «se cacher et attendre la fin de la pandémie».

«Être sur le plateau sans masque est très effrayant. Je ne vais pas mentir. Mais nous devons retourner au travail parce que j’ai des contraintes financières, comme tout le monde. Quand ils sont prêts à tourner, je dois y aller car j’ai aussi des tournages à terminer et d’autres engagements professionnels que je dois terminer », a déclaré Haasan à HT.

Shruti, qui s’est également essayée au chant, dit que les gens gagnent des sommes différentes, mais que chacun doit payer ses factures et c’est pourquoi elle «devra se remettre au travail».

Enfant vedette, fille de l’acteur-politicien Kamal Haasan, Shruti dit: «J’ai mes limites. Je n’ai ni papa ni maman qui m’aide ».

L’acteur de 35 ans, qui a déménagé chez son père il y a 11 ans, dit qu’elle a pris toutes les décisions – bonnes ou mauvaises – pour elle-même et par elle-même.

«Il y avait des gens vraiment intelligents qui n’avaient pas acheté de grandes choses comme une voiture ou une maison avant la pandémie, mais j’ai acheté une maison juste avant que tout ne commence, et je me suis dit:« Bon sang ». Donc, oui, j’ai des contraintes financières de base », a déclaré Shruti.

Cependant, la pandémie a fait prendre conscience à l’acteur de ses privilèges, car elle dit que beaucoup n’ont même pas d’argent pour la nourriture et les médicaments. «Cela met tout en perspective», dit l’acteur.

Shruti travaillait sur une série Web et un prochain film, « Salaar », avant que le pays ne soit fermé en raison de la deuxième vague de COVID-19. L’acteur a été vu pour la dernière fois dans le film Telugu « Krack », sorti en janvier 2021.

L’acteur passe actuellement du temps à la maison et suit toutes les directives et conseille à tout le monde de faire de même.