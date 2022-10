Shruti Haasan s’ouvre sur le travail du nez; dit : “Je ne ressens pas le besoin de justifier…”

L’actrice, chanteuse et musicienne Shruti Haasan est connue pour sa personnalité aux multiples facettes. La dame est aussi très franche. Dans une récente interview, elle a admis qu’elle s’était fait refaire le nez et qu’elle s’était fait remplir le nez pour avoir l’air “plus jolie”. Elle a également dit qu’elle ne ressentait pas le besoin de répondre aux questions relatives à la même chose. Shruti Haasan a également parlé d’avoir un septum dévié. C’est une condition dans laquelle les gens ont de la difficulté à respirer par un côté du nez. Shruti Haasan, qui a des films comme Salaar alignés, a accordé une interview à Hauterrfly.

Shruti Haasan a admis qu’elle s’était fait refaire le nez et a dit que cela semblait très évident. Elle a dit qu’elle avait fait son premier film avec son vieux nez, mais les récents étaient très différents. Elle a également dit qu’elle avait le problème du septum dévié pour de vrai. Elle a dit que son nez lui ferait mal. Shruti Haasan a déclaré que si, en plus de réparer son septum dévié, elle pouvait rendre son nez plus joli, pourquoi ne ferait-elle pas la même chose. Shruti Haasan a déclaré que la logique était simple.

Elle a dit qu’elle ne ressentait pas le besoin de justifier pourquoi elle voulait regarder d’une certaine manière. Shruti Haasan a dit qu’elle avait aussi des charges. L’actrice a déclaré qu’elle pourrait procéder à un lifting dans les années à venir si elle le souhaitait. Shruti Haasan a dit que c’était son corps et qu’elle avait pleinement le droit de décider. Shruti Haasan a déclaré qu’elle n’encourageait pas les procédures cosmétiques, mais pensait qu’elle avait le droit individuel et que tout le monde devait l’avoir. Elle a été citée comme disant: “Laissez-moi faire ce que je fais.”

Shruti Haasan a déclaré que lorsqu’elle a commencé à travailler, les gens lui ont dit qu’elle ne ressemblait pas à une héroïne. Ils ont également dit qu’elle avait un visage très occidental / étranger. Elle a dit qu’elle trouvait cela toujours déroutant car elle a été choisie comme une villageoise dans la majorité de ses films.