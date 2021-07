Shruti Haasan s’ouvre sur la santé mentale et dit « J’ai suivi une thérapie quand j’étais plus jeune » | Nouvelles des gens

Chennai : L’actrice Shruti Haasan a souvent parlé de la nécessité de s’occuper de la santé mentale, en particulier au moment de la pandémie. Insistant sur la nécessité d’une orientation professionnelle dans de tels cas, l’actrice dit qu’elle a suivi une thérapie quand elle était plus jeune et pourtant, faisant partie d’une industrie qui peut souvent être élevée en facteur de stress, elle se sent toujours inadéquate plusieurs jours.

Shruti Haasan pense qu’il est important être conscient si quelqu’un a besoin d’aide en matière de santé mentale et ne pas balayer le problème sous le tapis avec une attitude de « je vais bien ».

« La santé mentale est à la fois très simple et très complexe. J’utilise toujours cet exemple : si vous avez mal au ventre, vous prendrez de l’ajwain ou du yaourt et éviterez les trucs épicés le premier jour. Le deuxième jour, vous direz : « D’accord, laissez-moi prendre des médicaments », mais le troisième jour, lorsque vous avez encore mal, vous irez chez le médecin et demanderez de l’aide. À ce stade, personne dans votre famille ne dit: « hum hai, tum docteur ke paas kyun ja rahe ho’ (nous sommes ici, pourquoi auriez-vous besoin d’un médecin) ? » dit-elle en parlant à l’IANS.

« Je vois ça comme tout le problème à cause de la façon dont la scène du fam jam est en Inde. C’est comme ‘vous avez vos cousins, vos amis, pourquoi ne pouvez-vous pas me parler?’ Je comprends le sentiment, mais lorsqu’il s’agit de santé mentale, la pire attitude que vous puissiez avoir est « la tête haute » ou « je vais bien » », ajoute-elle.

L’actrice souligne également que de nombreuses personnes ne sont même pas conscientes de l’aide dont elles ont besoin.

« Les fissures commencent à se produire et généralement je vois des gens avoir ce que j’appelle des » pannes légères « . Habituellement, les gens ne réalisent même pas ce qu’ils traversent », dit-elle.

« Le sentiment d’inadéquation peut être si accablant et, remarquez, j’étais étudiant en psychologie et j’ai abandonné mais j’ai continué à étudier la psychologie. J’ai des amis qui ont des thérapeutes. J’ai suivi une thérapie quand j’étais plus jeune et encore quand il s’agit de gérer mes émotions et ma sensibilité, dans une industrie qui est très exacerbée dans tous les sens – que ce soit le stress ou la créativité – je me suis sentie insuffisante pendant plusieurs jours », souligne l’actrice.

« Cela m’a pris du temps pour dire: » J’ai juste besoin d’un peu de temps pour moi « . Ce n’est pas une chose facile, mais j’ai cette opportunité d’en parler et quelqu’un qui lit ceci, c’est ainsi que le changement se propage », dit-elle.

Shruti a passé le confinement à travailler sur sa musique et, d’après l’apparence de ses publications sur les réseaux sociaux, à faire tout ce qui la rend heureuse. L’actrice dit que sa vie a changé lorsqu’elle a reconnu le besoin de demander de l’aide.

« Je dois dire que j’ai toujours parlé de santé mentale. C’est quelque chose que lorsque j’ai reconnu, ma vie a changé. Reconnaître des choses sur moi-même et obtenir l’aide dont j’avais besoin sans me sentir imparfait, inadéquat ou jugé. La plupart du temps, il y a le jugement de la société et stigmatisation autour. Mais lorsque la pandémie a frappé, tout le monde a commencé à en parler parce qu’il fallait en discuter. Les gens ressentaient un sentiment de perte – une perte de sécurité financière, d’amour et de contrôle », dit-elle.

L’actrice voit un changement positif tout autour maintenant.

« Je crois que les gens du monde entier sont beaucoup plus conscients et, en particulier en Inde, les gens en parlent beaucoup plus. Je crois sincèrement que la sensibilisation à la santé mentale est passée au premier plan. Il y a tellement de moyens pour que les gens comprennent que vous peut obtenir de l’aide en ligne en raison de la distance. Les gens savent comment utiliser la technologie – que ce soit par le biais d’appels zoom ou d’appels Skype. Je faisais toujours une thérapie à distance parce que mon thérapeute était basé à Londres. Donc, j’ai toujours su que c’était possible une fois que vous avez établi cette connexion initiale », explique l’actrice.