New Delhi: L’actrice Shruti Haasan a récemment expliqué comment elle avait traité le divorce de ses parents, Kamal Haasan et Sarika. Le couple s’est marié en 1988 et a divorcé en 2004.

Dans une interview avec Zoom Digital, Shruti Haasan a dit, « J’étais juste excité pour eux (les parents) de vivre leur propre vie. J’étais heureux qu’ils se soient séparés car je ne pense pas que deux personnes qui ne s’entendent pas devraient s’entendre pour une raison quelconque. Ils continuent d’être de merveilleux parents. Je Je suis particulièrement proche de mon père. Ma mère va bien et fait aussi partie de nos vies. En fait, ça s’est passé pour le mieux. «

« Ce sont tous les deux des personnes merveilleuses et belles. Ils n’étaient plus si beaux ensemble. Cela n’enlève rien à leur beauté individuelle en tant qu’êtres humains. Quand ils se sont séparés, j’étais très jeune, et c’était très simple, ils étaient plus heureux séparément que ils étaient ensemble », a ajouté Shruti.

Kamal Haasan et Sarika ont deux filles ensemble – Shruti et Akshara Haasan, toutes deux actrices.

Sur le plan du travail, Shruti a récemment été vu dans Vakeel Saab de Venu Sriram. Le film, un remake du hit de Bollywood «Pink», met en vedette Shruti face à Pawan Kalyan dans un rôle central.

Sur le plan personnel, Shruti Haasan avait publié des photos avec son beau-père Santanu Hazarika dans ses histoires Instagram. Santanu est un artiste doodle et co-fondateur du Gauhati Art Project. Pour son 35e anniversaire ce 28 janvier, l’actrice avait partagé avec lui des photos adorées. Cependant, le duo n’a pas encore confirmé publiquement leur relation.

L’actrice populaire compte 16,4 millions d’abonnés sur Instagram et est une fervente utilisatrice des médias sociaux.