Shruti Haasan parle de la séparation des parents Kamal Haasan-Sarika

Après avoir accueilli Shruti Haasan hors mariage, Kamal Haasan et Sarika se sont mariés en 1988. Ensuite, le couple a accueilli leur deuxième fille Akshara Haasan en 1991. Cependant, après près de 16 ans de mariage, Kamal et Sarika se sont séparés en 2004. Le couple puis coparentalité leurs filles qui réussissent maintenant à leurs propres conditions. Maintenant, lors d’une interaction avec Zoom Digital, Shruti a longuement parlé de la séparation de ses parents et a déclaré qu’elle était heureuse qu’ils aient divorcé.

L’acteur de ‘Vakeel Saab’ a déclaré au portail: « J’étais juste excité pour eux (ses parents) de vivre leur propre vie. J’étais heureux qu’ils se soient séparés car je ne pense pas que deux personnes qui ne s’entendent pas devraient s’entendre pour certains. raison. Ils continuent d’être des parents merveilleux. Je suis particulièrement proche de mon père. Ma mère va bien et fait également partie de nos vies. En fait, cela s’est avéré pour le mieux. «

Shruti a ajouté: « Ce sont tous deux des gens merveilleux et magnifiques. Ils n’étaient plus aussi beaux ensemble. Cela n’enlève rien à leur beauté individuelle en tant qu’êtres humains. Quand ils se sont séparés, j’étais très jeune, et c’était très simple, ils étaient plus heureux à part qu’ils ne l’étaient ensemble. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Shruti sera ensuite vu dans le film tamoul Laabam avec Vijay Sethupathi dans le rôle principal. Le film est réalisé par SP Jananathan et met également en vedette Jagapathi Babu, Sai Dhanshika et Kalaiyarasan dans des rôles clés.

Haasan a également «Salaar» réalisé par Prashanth Neel avec Prabhas dans le rôle principal.