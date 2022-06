Shruti Haasan dit que son “corps n’est pas parfait” alors qu’elle parle de traiter le SOPK, l’endométriose

Dans une récente publication sur Instagram lors d’une de ses séances d’entraînement, Shruti Haasan a expliqué comment elle gère son syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et son endométriose. La star, qui a parlé ouvertement de sa quête de santé, a expliqué aux fans comment elle faisait face à ces troubles et comment elle réussissait à rester positive.

Shruti a publié mercredi une vidéo d’elle-même faisant de l’exercice sur Instagram Reels. Dans la vidéo, on pouvait voir Shruti s’entraîner dans une salle de sport tout en portant un débardeur et un bas noirs. L’acteur a mentionné avoir eu des problèmes hormonaux en s’entraînant dans la légende du message.

Elle a écrit: “Entraînez-vous avec! moi, j’ai été confronté à certains des pires problèmes hormonaux avec mon SOPK et mon endométriose – les femmes savent que c’est un combat difficile avec un déséquilibre, des ballonnements et des défis métaboliques – mais au lieu de le considérer comme un combat, je choisis d’accepter est comme un mouvement naturel que mon corps fait de son mieux et je dis “merci” en mangeant bien, en dormant bien et en profitant de mon entraînement.











L’acteur a poursuivi, reconnaissant que son corps n’était pas idéal pour le moment, mais choisissant de le voir de manière positive plutôt que de le stresser.

Elle a ajouté: “Mon corps n’est pas parfait en ce moment, mais mon cœur l’est. Gardez la forme, restez heureux et laissez couler ces hormones heureuses !!! Je sais que j’ai l’air un peu prêcheur, mais cela a été un tel voyage d’accepter ces défis et de ne pas les laisser me définir. Donc, je suis si heureux de partager cela avec vous tous.

L’apparition la plus récente de Shruti était dans la série en ligne Bestseller sur Amazon Prime Video, qui mettait également en vedette Mithun Chakraborty, Arjan Bajwa et Gauahar Khan. Waltair Veerayya et un film sans titre mettant en vedette Nandamuri Balakrishna sont les deux prochains films de l’acteur. Elle apparaîtra également dans le prochain film Salaar, avec Prabhas et Prithviraj Sukumaran.