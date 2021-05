Shruti Haasan à propos de Kamal Haasan alors que son parti MNM perd lors du premier sondage de l’assemblée du Tamil Nadu

Le parti de Kamal Haasan, Makkal Needhi Maiam, qui se traduit à peu près par le Forum de la justice populaire, a perdu son premier scrutin face à la dirigeante nationale des femmes du BJP, Vanathi Srinivasan par 1728 voix. L’acteur-cinéaste a eu son élan au début du scrutin dans sa circonscription, Coimbatore Sud, mais l’adversaire l’a emporté par un faible nombre de voix.

L’acteur-fille Shruti Haasan pour célébrer et élever l’esprit de son père superstar l’a emmené sur Instagram et a partagé une publication. Le message était de stimuler le parti et sa cause, dont les croyances ne sont ni de droite ni de gauche mais agissent sur des causes avec une perspective «centrale».

La photo partagée par l’actrice était une photo ultime du moment père-fille avec Shruti souriant largement sans pose de célébrité sophistiquée. Le message était sous-titré: «Toujours si fier de mon Appa. #Fighter #Terminator. »

En avril, Kamal Haasan avec ses filles Shruti et Akshara Haasan étaient à l’isoloir pour voter pour l’élection du Tamil Nadu. Shruti avait ensuite partagé une photo de ce jour-là avec la légende «Il est temps de voter». Elle a dit plus tard à NDTV: «Je ne fais que l’accompagner (M. Haasan). Je viens de le soutenir en tant que fille. J’espère que tout est fait de la bonne manière».

L’icône du cinéma sur les terrains d’acteur est alignée avec des projets intéressants; il sera vu avec la sensation du cinéma malayalam Fahadh Faasil dans Lokesh Kanagaraj’s Vikram et sa suite au film de 1996 Indien titré Indien 2 réalisé par S.Shankar.