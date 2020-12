HUNTINGTON, W.Va .: Trea Shropshire a eu cinq réceptions pour 180 verges, dont un touché de 71 verges au quatrième quart et Spencer Brown a eu 30 courses pour 149 verges au sol pour aider UAB à battre Marshall 22-13 vendredi soir pour les Blazers ‘ deuxième championnat Conference USA au cours des trois dernières années.

Tyler Johnston III a réussi 12 passes sur 22 pour 252 verges et deux touchés pour UAB (6-3).

UAB est devenue la première école à atteindre le match de championnat pour la troisième saison consécutive, le tout sur la route. Les Blazers, qui ont repris leur programme de football en 2017 après avoir été coupé après la saison 2014, ont remporté le titre au Middle Tennessee en 2018 et ont perdu à Florida Atlantic l’année dernière.

Grant Wells a réussi 8 passes sur 23 pour 138 verges et deux touchés pour le Thundering Herd (7-2).

UAB s’accrochait à une avance de deux points et faisait face à un troisième et un 6 de son propre 29 lorsque Johnston a lancé un ballon à Shropshire, qui l’a attrapé près du milieu de terrain et a couru vers la zone des buts pour plafonner le score avec 4:02 à jouer.

Marshall est entré dans le match avec la meilleure défense des nations (11,4 points par match) et la deuxième meilleure défense au sol (73 verges par match). Le Thundering Herd a cédé plus de 20 points pour la première fois cette saison et a permis un record de 216 verges au sol.

Marshall, qui a remporté ses sept premiers matchs et s’est hissé au 15e rang du sondage AP, a fait trois et cinq retraits, et n’a pas eu un entraînement de plus de 24 verges, dans ses huit premières possessions. Eli Neal a récupéré un échappé de Tyler Johnson III de l’UAB près du milieu de terrain pour mettre en place un entraînement de six matchs et 49 verges couronné par une passe de touché de 7 verges de Wells à Artie Henry avec 6:17 à jouer au troisième quart Déficit du troupeau à 9-7.

Wells a frappé Xavier Gaines dans la foulée pour un touché de 70 verges, mais la tentative de conversion de 2 points a échoué et Marshall a traîné 15-13 avec 5:38 à jouer. Trois jeux de mêlée plus tard, le TD du Shropshire l’a scellé.