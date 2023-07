Shriya Saran embrasse son âme d’enfant et danse sous la pluie avec sa fille Radha : regardez une vidéo qui fait chaud au cœur

Shriya Saran a traité les internautes avec un message aussi mignon mettant en vedette sa fille Radha. (Crédits : Instagram)

Shriya Saran fait partie de ces actrices qui ne laissent aucune chance de partager des aperçus de leur vie avec leurs fans via les réseaux sociaux. Plus récemment, la diva est allée sur Instagram et a publié un post amusant sur le fait de s’amuser sous la pluie avec son petit paquet de joie, Radha. La vidéo réconfortante était sous-titrée, « Juste parce qu’il pleuvait la semaine dernière. » Dans l’un des clips, on peut voir l’actrice de Drishyam canaliser son enfant intérieur et sauter sous la pluie. Dans l’autre clip, Shriya est accompagnée de son petit alors que le duo mère-fille profite au maximum de la pluie.

Sa collègue actrice Shruti Haasan a également réagi au message avec deux émojis cardiaques. Cependant, ce n’est pas la première fois que Shriya Saran traite les internautes avec un message aussi mignon mettant en vedette sa fille Radha. Son flux Instagram regorge de publications aussi enchanteresses avec son petit munchkin.

Shriya Saran s’est mariée avec le beau Andrei Koscheev en 2018. Le couple a accueilli leur premier enfant, une petite fille, le 10 janvier 2021. Cependant, l’actrice a réussi à garder sa grossesse secrète pendant longtemps, laissant ses fans surpris par son annonce de grossesse.

Shriya Saran explique pourquoi elle a gardé sa grossesse secrète

Shriya Saran a expliqué pourquoi elle n’avait pas révélé sa grossesse à l’époque. Elle aurait déclaré à Pinkvilla : « Il y a beaucoup de peur. Je pense que l’une des principales raisons pour lesquelles je n’ai pas parlé de ma grossesse était bien sûr que je voulais en faire mon propre temps et passer du temps avec moi-même et avoir ces six mois avec Radha et être grosse et peu importe et ne pas m’inquiéter de quoi les gens écrivent sur moi et se concentrent uniquement sur mon enfant. Donc, une raison forte était celle-là. Mais l’autre raison était que j’avais peur que si je parle de ma grossesse, les gens mettent beaucoup plus de temps à revenir et à me donner du travail.

Sur le plan professionnel, après avoir fait partie de succès tels que RRR et Drishyam 2, Shriya Saran a récemment fait partie du film, Music School, et du drame sur le bois de santal, Kabzaa.