Shriya Saran a été scolarisée pour avoir tenu sa fille “incorrectement” ; les internautes disent: “Vous pouvez lui causer des dommages”

Shriya Saran vient de publier une vidéo heureuse de jouer avec sa fille Radha. Shriya est une mère adorée et elle profite actuellement de la meilleure phase de sa vie, à savoir la maternité tout en équilibrant son travail. Cependant, la vidéo publiée par Shriya de jouer avec sa fille Radha est devenue virale pour la mauvaise raison où Internet lui apprend à tenir sa fille correctement. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment Shriya tient son enfant de deux ans avec son poignet et lui fait faire un tour de marigo. Alors qu’internet lui explique comment tenir sa fille avec son poignet peut lui causer des dommages et qu’elle doit faire attention.

Shriya Saran laisse les internautes inquiets pour sa fille après avoir partagé cette dernière vidéo

L’actrice de RRR n’a pas été trollée, mais les internautes étaient certainement préoccupés par la façon dont elle tenait sa fille et affirmaient que cela pouvait être un risque à l’avenir. Un utilisateur a dit : “Veuillez tenir par l’épaule. Pas par les mains/les paumes. Cela peut entraîner une élongation du coude”. Un autre utilisateur a commenté : “Ne tenez jamais le bébé à la main, car les risques de blessures osseuses/dislocations/lésions ligamentaires sont courants”. Un autre utilisateur a commenté : “Ne tenez jamais le bébé à la main, car les risques de blessures osseuses/dislocations/lésions ligamentaires sont courants”. Un autre commentaire disait : ” Omg… ne fais pas comme ça… ses os pourraient s’abîmer à l’avenir”.

Eh bien, l’actrice a été scolarisée mais pas rtolée et cela montre qu’elle est l’actrice sud la plus aimée, alors que d’autres actrices comme Debina Bonnerjee ont été critiquées pour ne pas tenir sa fille correctement. Debina avait partagé la vidéo d’elle avec sa fille nouveau-née et a été massivement accusée de l’avoir tenue de manière incorrecte.

Revenant à Shriya Saran, elle a été vue pour la dernière fois dans le film à succès RRR face à l’acteur de Bollywood Ajay Devgn.