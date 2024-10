Contraction a réservé plus de sessions chez Apple.

La comédie thérapeutique mettant en vedette Jason Segel a été renouvelée pour une troisième saison sur le streamer. La nouvelle fait suite au lancement de la saison deux mardi.

Créé par Segel avec Bill Lawrence et Brett Goldstein – ce dernier, qui a rejoint le casting dans un rôle d’invité clé pour la deuxième saison – le casting inclut également Harrison Ford dans l’un de ses premiers rôles télévisés.

La nouvelle du renouvellement a été annoncée jeudi au New York Comic Con lorsque Segel et Goldstein – ainsi que les acteurs Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell et Ted McGinley – ont pris la scène principale pour une discussion autour de la saison deux, qui est diffuse désormais ses deux premiers épisodes.

«J’ai tellement de chance de travailler sur Contraction avec des acteurs, des scénaristes et une équipe si talentueuse qu’ils élèvent tous le contenu », a déclaré le co-créateur et producteur exécutif Lawrence dans un communiqué. « J’ai encore plus de chance que ce soient des gens avec qui j’aimerais passer du temps de toute façon. Un grand merci à Apple TV+ et Warner Bros. pour leur incroyable partenariat et leur soutien. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir continuer à faire ce spectacle. En avant! »

Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+, a ajouté : « Cela a été merveilleux de voir le public du monde entier tomber amoureux des personnages mémorables et du monde riche que Bill, Brett et Jason ont créés. Nous sommes incroyablement excités que les téléspectateurs voient où la vie mène Jimmy, Paul, Liz, Gabby, Alice, Sean, Brian et Derek, alors qu’ils poursuivent leur voyage émouvant, réconfortant et très drôle dans la saison trois.

Contraction suit le thérapeute en deuil Jimmy (Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens, y compris la sienne. La première saison s’est terminée sur un cliffhanger majeur.

Lawrence et ses co-créateurs ont déclaré avoir lancé Contraction à Apple avec un plan sur trois saisons, mais lors d’une première conversation avec Le journaliste hollywoodien, Lawrence a dit qu’ils ne s’arrêteraient peut-être pas à trois heures.

« Je parlais à mes excellents partenaires chez Apple », a-t-il déclaré dans un article publié cette semaine. « S’ils veulent continuer à faire Contractionje continuerais totalement à le faire. Je pense juste que l’histoire du personnage de Jason Segel, la femme de Jimmy mourant et faisant face à cela et s’en remettant, si vous êtes après six ans, continue, « Je suis toujours triste à propos de cette chose qui s’est produite il y a cinq ans », Je me dis : « Très bien, tu dois raconter une nouvelle histoire. »

Lawrence a également récemment terminé la première saison de son Mauvais singe comédie avec Apple, marquant son troisième projet avec le streamer après le film primé aux Emmy Ted Lassoqui reste en l’air sur une saison quatre. « Je vais dire poliment que je suis partant pour tout ce que le capitaine du navire veut que je fasse », a ajouté Lawrence à propos de Jason Sudeikis étant celui qui révélera finalement si et quand ils feront plus. Ted Lasso. « Un plan sera bientôt mis en œuvre, mais jusqu’à présent, le plan n’est pas mis en œuvre », a déclaré Goldstein, qui joue également dans Ted Lassorécemment repris à THR.

Segel, quant à lui, a déjà joué dans le film Apple Le ciel est partout.

Contraction est produit pour Apple TV+ par Warner Bros. Television, où Lawrence et Goldstein ont conclu des accords globaux et par Lawrence’s Doozer Productions. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom et Brian Gallivan, Ashley Nicole Black et Bill Posley sont les producteurs exécutifs.

De nouveaux épisodes de Contraction diffusez les mercredis sur Apple TV+ jusqu’à la finale le 25 décembre. Lire THR’Discussion complète de la saison deux avec Lawrence.