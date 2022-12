Shrinkflation au centre commercial : conseils pour les acheteurs

À première vue, il peut sembler que les offres n’ont jamais été aussi bonnes, car les affiches dans les vitrines des magasins et les publicités en ligne annoncent un flux constant de ventes de vacances.

Mais certains consommateurs disent que les remises sont plus exagérées que réelles, donnant aux acheteurs l’illusion d’une bonne affaire plutôt que de leur faire économiser de l’argent.

Appelez ça la contraction au centre commercial.

“Les promotions semblent bonnes cette année, mais les prix réguliers ont souvent augmenté, donc même si quelque chose est en solde, il peut être plus cher que prévu”, a déclaré l’expert en vente au détail Shobhit Khandelwal.

Des prix réguliers plus élevés, des pourcentages de rabais plus faibles et moins d’articles en solde ne sont que quelques-unes des tendances que les consommateurs disent avoir remarquées au cours des dernières semaines dans les magasins au Canada.

Les acheteurs en ligne disent également avoir rencontré des seuils de livraison gratuite plus élevés, un supplément sur certains retours et des remises plus faibles dans l’ensemble.

Alors que les offres s’étalent désormais sur une plus longue période – ce qui donne aux gens plus de temps pour rechercher de bonnes affaires – les experts affirment que la montée en flèche du coût de la vie laisse encore certains consommateurs à l’étroit.

Selon une nouvelle étude d’Interac Corp., plus de sept Canadiens sur 10 affirment que la hausse de l’inflation rend plus important que jamais de se sentir maître de son argent.

Pour les acheteurs à petit budget, les experts du commerce de détail disent qu’il existe des trucs et astuces à garder à l’esprit pour économiser de l’argent et ne pas être dupé par l’illusion d’un accord.

“Nous avons vu un retour des promotions cette saison des fêtes, mais il est important de prêter attention aux petits caractères”, a déclaré Tamara Szames, conseillère de l’industrie canadienne du commerce de détail chez The NPD Group.

“Si la vente est jusqu’à 40% de réduction, le consommateur doit vraiment être conscient du” jusqu’à “”, a-t-elle déclaré. “Tous les articles du magasin ne seront pas inclus dans la vente, vous devez donc essayer de ne pas vous laisser distraire.”

Les consommateurs devraient dresser une liste et rechercher les prix avant de faire leurs achats afin de savoir si quelque chose est réellement une bonne affaire ou non, a déclaré Szames.

Alors que l’inflation a fait grimper les prix dans certains magasins, d’autres détaillants ont utilisé différentes méthodes pour gérer la hausse des coûts.

Dans les épiceries, par exemple, les fabricants de produits alimentaires ont utilisé la démarque inconnue pour maintenir les prix au même niveau – ou légèrement plus élevés – en réduisant la taille du produit.

C’est une technique utilisée dans d’autres secteurs de l’industrie de la vente au détail, y compris le secteur de l’habillement.

“Lorsque nous parlons de mode, la chose la plus proche d’un ingrédient alimentaire est le tissu”, a déclaré Szames. “Si votre pull préféré était 100 % cachemire, vous devriez regarder attentivement l’étiquette avant de l’acheter à nouveau. Il est maintenant peut-être composé à 90 % de cachemire et à 10 % de polyester.”

Les progrès de la technologie des tissus pourraient signifier que le nouveau tissu mélangé est tout aussi de haute qualité, mais il est important que les consommateurs soient conscients du changement, a-t-elle déclaré.

Khandelwal a déclaré que les remises pour les fêtes ont toujours été aléatoires, car les détaillants tentent d’attirer les clients dans le magasin avec des offres exceptionnelles tout en maintenant les autres articles à prix régulier.

La différence cette année est que l’inflation fait grimper tous les prix – même les prix de vente -, a déclaré le co-fondateur des startups ShyftLabs et Minoan Experience.

L’astuce pour les acheteurs qui tentent de limiter leurs dépenses est de ne pas acheter plus que ce dont ils ont besoin, même si c’est en solde, a-t-il déclaré.

“Faites une liste et respectez-la et si vous dépensez trop, la plupart des détaillants ont de bonnes politiques de retour.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er décembre 2022.