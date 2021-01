Aigu se prépare pour sa troisième et dernière saison.

Annie (Aidy Bryant) terminera son histoire lorsque la comédie Hulu reviendra ce printemps, mais si l’ambiance à la fin de la finale de la saison deux était une indication, elle a de grandes choses.

La dernière fois que nous avons vu Annie quelque peu humiliée, elle avait jeté son petit ami Ryan (Luka Jones) après avoir renversé les haricots sur leur branchement au travail. Maintenant, elle est libre de sortir avec quelqu’un d’autre, comme, par exemple, Lamar (Akemnji Ndifornyen). Il doit y avoir au moins quelqu’un de mieux pour qu’elle finisse avec Ryan.

Bryant, qui a co-créé la série avec Alexandra Rushfield et auteur Lindy West, a parlé de la fin de la série dans une déclaration à Le Hollywood Reporter.

« Aigu a été l’une des expériences les plus créatives de ma vie, un véritable travail d’amour pour moi et tous ceux qui y ont travaillé si dur « , a déclaré Bryant mercredi. » Nous sommes incroyablement fiers de cette troisième et dernière saison à venir et sommes très reconnaissants au public qui s’est connecté avec cette histoire. Je suis profondément honoré d’avoir travaillé si étroitement avec les scénaristes, les acteurs et l’équipe pour faire Aigu tout en poursuivant mon travail à SNL, c’est un moment que je n’oublierai jamais. J’ai un amour sans fin pour notre équipe à Portland et je suis ravi de retourner à New York et de rejoindre mon autre famille de travail à SNL pendant ce temps. »