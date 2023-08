Shreyas, un prodige indien du sport automobile de 13 ans, décède dans un accident

Le prodige de 13 ans de Bengaluru, Copparam Shreyas Hareesh, a succombé aux blessures qu’il a subies lors d’un accident lors de la troisième manche du championnat national de course de motos de la Fédération des clubs de sports automobiles de l’Inde (FMSCI) 2023 sur le circuit international de Madras samedi.

Le Madras Sports Club, promoteur de l’événement, a annulé les courses restantes qui étaient prévues samedi et dimanche.

L’incident s’est produit peu après le départ de la course Rookie pour laquelle Shreyas Hareesh s’était qualifié en pole position samedi matin. À la sortie du virage 1, Shreyas est tombé suite à un accident et a subi une grave blessure à la tête, ont informé les organisateurs dans un communiqué samedi.

La course a été immédiatement signalée au drapeau rouge et il a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin dans une ambulance de soins de traumatologie stationnée sur la piste. Il a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital. Son père, Copparam Hareesh était à son chevet.

Né le 26 juillet 2010, Shreyas, élève de l’école Kensri à Bengaluru, était salué comme une étoile montante, car il avait remporté plusieurs courses au niveau national, dont quatre d’affilée, en compétition dans la catégorie Rookie des Petronas. Championnat TVS One-Make cette saison.

Sa mort dans l’accident est une énorme tragédie pour le sport automobile dans le pays.

Le président du MMSC, Ajit Thomas, a déclaré : « C’est tragique d’avoir perdu un coureur si jeune et si talentueux. Shreyas, qui faisait des vagues avec son talent prodigieux de course, a reçu une assistance médicale sur place immédiatement après l’incident et a été transporté à l’hôpital.

« Vu les circonstances, nous avons décidé d’annuler le reste du programme de ce week-end. Le MMSC présente ses plus sincères condoléances et nos pensées vont à sa famille », a-t-il ajouté.

En mai de cette année, Shreyas, après avoir remporté le titre MiniGP India, a participé aux courses MiniGP en Espagne, terminant les deux courses en cinquième et quatrième positions. Il devait participer au championnat MSBK 2023 sur le circuit de Sepang, en Malaisie, en août, représentant l’équipe CRA Motorsports dans la catégorie 250cc (groupe B).

